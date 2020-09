Top 14 - Raz de Marais pour Bordeaux-Brive : les trois frères racontés par leurs parents

Le match de la 2e journée du Top 14 entre Bordeaux et Brive, ce samedi, pourrait bien être un marqué par un événement rare : la présence de trois frères sur un même terrain, les Marais. Avant cette rencontre, leurs parents racontent leurs fils Jandre le Bordelais, Peet et Retief les Brivistes.

L'occasion était trop belle de les rencontrer. Pour les fêtes de fin d'année en 2019, André et Annalie Marais étaient là, en France. Venus de Welkom, ville de 60.000 habitants au beau milieu de l'Afrique du Sud entre Bloemfontein et Johannesbourg, pour passer du temps auprès de leurs trois fils. Ils ont dit oui quand France Bleu leur a demandé s'ils étaient d'accord pour évoquer leurs enfants.

Jandre à Bordeaux, Peet et Retief à Brive

Dans l'ordre, il y a d'abord Jandre, 31 ans, 2e ligne. Il est Bordelais pour la huitième saison où il fait figure de pierre angulaire du pack girondin, parfois brassard de capitaine à l'appui. Il y a ensuite Peet, bientôt 30 ans, 2e ligne aussi. Lui est Briviste pour la septième saison, et est aussi un joueur incontournable du CAB dans la cage. Il y a enfin Retief, 25 ans, 3e ligne. Il est aussi le dernier arrivé en France, Briviste pour la cinquième saison et valeur désormais très sûre de l’effectif.

André et Annalie Marais, parents des trois frères © Radio France - Nicolas Blanzat

Des caractères bien différents

Mais, pour leurs parents, ce sont 'Yannass', 'Piéta' et 'Tifi' comme ils sont affectueusement surnommés. "Jandre est le grand frère typique" indique le papa, "celui qui a un peu la pression de réussir. C'est le plus sociable, il va facilement vers les autres". "Peet est plus timide, mais c'est le plus drôle des trois" poursuit la maman, "alors que Retief, qui a cinq ans de moins, est le placide. Il ne parle pas énormément".

Même dans mes plus beaux rêves, je ne l'ai jamais imaginé

Des caractères bien différents, mais tous les trois, devenus rugbymen professionnels, font bien sûr la fierté de leurs parents. "Je vais vous dire" dit fixement André, "même dans mes plus beaux rêves, je ne l’ai jamais imaginé. Et je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de familles avec trois frères rugbymen pro" si ce n'est la fratrie néo-zélandaise Barrett qui rayonne avec les All Blacks. Une fois, le 25 novembre 2017 pour un match nul du CAB à Bordeaux (27-27), les trois ont évolué cinq minutes en même temps sur la pelouse.

Ils étaient toujours là sur le terrain, ou à jouer autour

Ancien pilier, "gaucher ou droitier", qui a tout arrêté après une sale blessure en 1989, André reconnaît qu'il y a des pré-dispositions familiales évidentes. "J’étais instituteur" reprend le paternel, "et j’enseignais le rugby dans mon école. Dès leur plus jeune âge, je les emmenais avec moi sur le terrain. Quand j’entraînais des enfants plus grands, ils étaient toujours là sur le terrain, ou à jouer autour. Ils ont grandi avec le rugby, à côté d’un terrain. Je pense que tout est parti de là".

Jandre (à g), Retief (au centre) et Peet (à d.) ont grandi au bord des terrains de rugby - DR

Ajoutez à cela la dimension physique. Le papa, qui affiche déjà un gabarit d'armoire à glace, n'est pas le seul à porter cela dans ses gènes. "Du côté de leur mère, la famille est massive. Ses frères, qui jouaient aussi au rugby, sont encore plus costauds que moi" mime André.

Excellent sauteur de haies, Retief a longtemps brillé à l'aile

Evidemment, on joue devant chez les Marais... même si Retief, le plus jeune, aurait pu connaitre un autre destin. "Il a longtemps était petit et fin" se souvient Annalie. "A l'école, il jouait ailier. Et même après, aux Sharks de Durban, il y a joué jusqu'en moins de 19 ans" continue André. "Ils ont tous les trois fait de l'athlétisme" ajoute la maman, et presque tous ont signé de solides performances. "Retief était un très très bon sauteur de haies" confie-t-elle, "il était excellent au 110 mètres haies. D'ailleurs, une fois, il a fini quatrième aux championnats scolaires d’Afrique du Sud".

Jandre au poids, Peet au disque

Jandre s'est lui illustré au lancer du poids. "Une fois, il a fini troisième des championnats" alors que Peet, pourtant doué au disque, a fait peu de cas de ses dispositions. "Il expédiait ses lancers préférant bien trop le rugby alors qu’il fallait parfois choisir" sourit Annalie. Les trois, "qui ont horreur du cricket pour jouer ou regarder" alors qu'il fait aussi figure de sport majeur en Afrique du Sud, ont finalement tous opté pour le ballon ovale.

Ils étaient tous les trois des leaders

Le rugby, c'est leur truc. "Au rugby, que ce soit à l’école ou en club, ils étaient tous les trois des leaders. Ils ont tous été choisis pour être capitaine de leur équipe, pour des raisons différentes" détaille Annalie.

Les frères Marais ne ratent jamais une occasion de passer du temps ensemble © Radio France - Nicolas Blanzat

Trois frères très proches

Trois frères très proches. On les a ainsi vus partager une bière à Brive après le match de préparation disputé par Bordeaux contre Clermont sur la pelouse de Tulle, en août. "C’est pour ça qu’ils sont tous en France : ils vont chez les uns et chez les autres quand ça va bien et moins bien" confient les parents. "D'ailleurs, on les voit souvent se faire des remarques sur des actions de jeu". "Mais", reprend Annalie, " parfois, c'est à nous qu'ils manquent en Afrique du Sud. Mais ils sont heureux ici. Alors, nous sommes contents pour eux".

Celui qu'on aime le plus, c'est le rugby !

Pour combler le manque, André et Annalie ont un grand projet en tête pour leur retraite : commencer à apprendre le français pour rejoindre, sur de longues périodes, leurs quatre et bientôt cinq petits enfants. Et leurs trois fils, évidemment. Promis, entre eux, il n’y a pas de chouchou. N'est-ce pas, André ? "Celui qu'on aime le plus, c'est le rugby !"