Top 14 : Rémi Lamerat appelle l'UBB à "faire front"

En tête du championnat, l'UBB est bien sûr un candidat sérieux aux phases. Mais en cette période de doublons où il devra sans doute faire sans son quatuor international (Woki, Lucu, Jalibert, Moefana), le programme s'annonce copieux. Castres, Clermont, Toulon, le Racing et Toulouse sont ses cinq prochains adversaires. Une drôle d'équation qu'il va falloir résoudre collectivement annonce Rémi Lamerat. Interview.

France Bleu : dans quelles dispositions êtes-vous à titre personnel ?

Rémi Lamerat : j’ai eu la chance de reprendre contre Biarritz après une longue période d’absence où je me sentais vraiment bien. Puis j’ai fait une toute petite commotion à l’entraînement qui m’a mis au repos sept jours. Après, j’ai eu l’immense plaisir de devenir papa pour la deuxième fois donc les nuits étaient courtes et le séjour à la maternité m’a empêché de m’entraîner correctement donc j’étais simplement suppléant contre les Scarlets. Je suis à 100% mais il va bien arriver un truc d’ici ce weekend (rires).

On se demande si le plus dur n’arrive pas maintenant

L’impression de démarrer une deuxième saison ?

Même une première. Ça a été compliqué pour moi de lancer ma saison cette année pour plein de facteurs. J'ai l'impression que le peu de temps de jeu que j’arrive à grignoter ressemble à un début de saison. Pas frais, je te rappelle que j’ai 32 ans, mais un peu plus d’énergie et de peps que quand on enchaîne weekend après weekend les gros matches.

Votre avis sur le gros bloc qui s’annonce ?

C’est un gros moment de la saison. On a passé un mois de janvier assez crucial. On sort des fêtes, peut-être une part de décompression, les blessures s’enchaînent, le Tournoi arrive, c’est un virage important qu’on négocie bien pour le moment malgré le contexte. Quand on sort de cette période hyper importante et qu’on voit ce qui nous attend derrière on se demande si le plus dur n’arrive pas maintenant.

L'UBB va devoir se passer de ses meilleurs joueurs dont Jalibert et Woki. © Radio France - Justine Hamon

Vous avez mis des points au chaud ?

Oui mais on est dans la position du chassé. C’est plutôt un standard élevé qu’il faut continuer à essayer d’honorer.

Ce qui arrive, ce sont des phases finales avant l’heure ?

Ce sont des habitués des phases finales, des clubs qui ne se cachent pas et qui y sont régulièrement. Ce sont des profils de gros matches, comme des phases finales, le soleil et l’odeur des merguez en moins.

On a un rêve c’est d’être champion pas de terminer en quart de finale mais ce rêve-là est abstrait

Quelle est la recette pour passer cette période sans dommages ?

Jouer sur des facteurs chances, essayer d’avoir le moins de casse possible, ça c’est le boulot du staff. On arrive sur une période de décharge après avoir mis les bouchées doubles en décembre et janvier. Il faut aussi que le groupe se resserre. On perd nos meilleurs éléments, on a moins de profondeur d’effectif, on a des jeunes qui émergent et qui ont du temps de jeu. Toutes ces choses font qu’on voit si on est un bon groupe ou pas. Se resserrer, faire front, essayer de grappiller le maximum de points pour montrer l’état d’esprit du groupe.

Si vous passez l’écueil, c’est le boulevard vers les demi-finales ?

Tu ne peux pas me faire dire ça maintenant. On fera un grand pas vers la qualif. Direct ou pas, on verra. C’est notre objectif, on a un rêve c’est d’être champion pas de terminer en quart de finale mais ce rêve-là est abstrait, il passe par un certain nombre d’étapes à valider et l’étape la plus importante est d’être dans les six. On fera un point après ce bloc pour savoir si on pousse le curseur un peu plus haut ou pas en termes d’ambition sportive. Tu perds les trois prochains matches, tu peux te retrouver en difficulté pour les deux premières places. A la fin du Tournoi on verra si on bascule collectivement sur l’objectif Top 2 ou si on reste sur l’objectif Top 6

Castres, c’est donc un point de passage obligé ?

Castres est 3ème, pas très loin, c’est un concurrent. On se concentre d’abord sur nous mais on est encore plus motivé, encore plus attentif quand c’est un concurrent direct.

Votre regard sur ce Castres Olympique qui propose un rugby de plus en plus complet ?

C’est impressionnant. Ils sont en constante évolution. Il y a eu beaucoup de changements après le départ de Christophe (ndlr : Urios), un nouveau manageur, ça n’a pas trop collé, ça a bricolé un peu et maintenant quelque chose de solide, une vraie identité de jeu avec toujours les mêmes bases, une équipe de pression, avec des combattants, très valeureuse. Et à côté de ça, un progrès vers le jeu avec le ballon, toucher les couloirs avec des ailiers très dangereux, un arrière lui aussi très dangereux dans le jeu au pied d’occupation et les relances. Ils évoluent comme toutes les équipes mais, eux, c’est dans le bon sens.