Top 14 : Toulon-Castres et Montpellier-Racing 92, demi-finales en vue

Toulon accueille Castres vendredi pour le premier barrage du Top 14. L'autre rencontre oppose Montpellier au Racing 92 samedi. Les vainqueurs affronteront La Rochelle et Clermont, en demi-finales, pour lesquelles les deux clubs étaient directement qualifiés.

Les résultats des barrages

Les demi-finales (26 et 27 mai à Marseille)

La Rochelle - vainqueur de Toulon-Castres

Clermont - vainqueur de Montpellier- Racing 92

La finale se tiendra le dimanche 4 juin au Stade de France.

Toulon-Castres, à chacun ses moyens

Toulon et Castres, adversaires en barrage vendredi soir à Mayol, se connaissent bien. Mais si les finalistes des éditions 2013 et 2014 du Top 14 présentent un bilan semblable cette année, le CO se construit avec Urios, alors que le RCT est en fin de cycle.

Proches au classement final (4e et 5e), les deux clubs ne se sont plus affrontés en play-offs depuis la finale 2014, quand Toulon avait pris sa revanche (18-10) sur le CO, champion surprise un an plus tôt (19-14). Ce n'est pas faute de participations: le CO n'a raté depuis 2010 qu'une phase finale (en 2015), tandis que le RCT y est présent en continu depuis 2012.

Montpellier-Racing 92, barrage électrique

Comme on se retrouve! Moins d'un mois après leur dernière confrontation, marquée par plusieurs polémiques, Montpellier et le Racing 92 croiseront de nouveau le fer samedi dans l'Hérault (17h00) lors d'un barrage de Top 14 qui s'annonce musclé. La météo a beau annoncer grand soleil sur Montpellier, il y aura tout de même de l'orage dans l'air au stade Yves-du-Manoir. Le 22 avril, les deux clubs s'y étaient en effet finalement affrontés dans un match moins resté dans les mémoires pour son résultat, sans appel (54-3 pour le MHR), que pour ses à côtés.

Il y a un premier Bouclier de Brennus à aller chercher pour Montpellier, à conserver pour les Ciel et Blanc. Si le MHR arrive lancé (cinq victoires en sept matches), avec son deuxième ligne Jacques Du Plessis (initialement suspendu mais qui a bénéficié d'un vice de forme) et son maître à jouer François Steyn (rétabli), le Racing avance lui masqué. Le champion en titre s'est en effet qualifié par un trou de souris après une saison plombée par les affaires extra-sportives (fuite de Goosen, corticoïdes, higénamine, arrestation pour ivresse au volant pour Carter, en possession de cocaïne pour Ali Williams, fusion avortée), mais il est toujours vivant.

(avec AFP)

Le classement à l'issue de la phase régulière

