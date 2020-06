Top 14 : retour à l'entraînement pas ordinaire pour l'Aviron Bayonnais

Après plus de deux mois et demi de confinement, les joueurs et entraineurs de l'Aviron Bayonnais ont repris le chemin de l'entrainement cette semaine, mais avec l'obligation de respecter un protocole sanitaire stricte qui bouscule le quotidien.

La scène peut paraître surréaliste pour un habitué des entraînements de l'Aviron Bayonnais : un stade Jean-Dauger vide, interdit au public, même aux "Pieds Mouillés", seulement occupé par des petites grappes isolées de joueurs et entraîneurs qui doivent montrer patte blanche et nez sain pour être autorisés à entrer dans le camp retranché. A période exceptionnelle, mesures exceptionnelles imposées par la commission médicale de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour éviter une contamination au Covid-19.

Surveillance sanitaire étroite

Avant d'en arriver à ce stade, celui de la reprise bien entendu, les patients ciel et blancs ont dû observer un premier parcours du combattant sanitaire. Une batterie d'examens médicaux . A commencer par des tests PCR, par prélèvement nasal, qui détectent la présence active du virus, puis des tests sérologiques pour s'assurer qu'ils n'ont pas été contaminés par le passé. "Les études démontrent que sur un sportif de haut niveau, ou toute personne dont le métier est de faire des efforts à plus de 85% de sa puissance maximale, le risque de mort subite est très élevé, explique le Dr Benjamin Laffourcade. Il y a un surrisque important de l'ordre de 1600 fois plus" au niveau cardiaque pour celui qui a été infecté par cette maladie.

Les tests PCR vont d'ailleurs être effectués chaque semaine, pour être sûr que les joueurs n'attrapent pas le Covid-19 entre-temps. Chaque jour, un membre de l'équipe médicale, s'installe dans une guérite, sur le parking à l'entrée du stade, pour prendre la température des joueurs et membres de l'encadrement avant de les autoriser à entrer dans l'enceinte. "On reste sur nos gardes parce qu'avec le déconfinement, il peut y avoir des contaminations".

Usarraga et Ulugia attendus dans les prochains jours

A ce jour, personne n'est infecté dans le club bayonnais. Les entraînements ont donc pu reprendre ce mardi 2 juin, au premier jour de l'autorisation ministérielle. Au programme, préparation physique et technique individuelle uniquement. Les entraînements collectifs restent interdits au moins jusque début juillet. Une reprise rythmée par le protocole sanitaire mis en place à partir du recueil de 100 pages regroupant les mesures édictée par la commission médicale de la LNR avec les 30 médecins référents des clubs professionnels, dont Benjamin Laffourcade.

Un protocole pour limiter les risques de contamination qui n'a pourtant rien d'un parcours de santé. "On a autorisé la reprise de l'entraînement uniquement par petits groupes et évidemment en distanciel", explique le médecin de l'Aviron. Quarante-huit joueurs sont présents à l'entraînement, puisque la cellule élite comprenant les meilleurs jeunes est intégré comme chaque année à la préparation du groupe professionnel qui compte encore plusieurs joueurs en fin de contrat - Julien Tisseron (Montpellier), Adam Jaulhac (non conservé), Aretz Iguiniz (fin de carrière) - mais n'a pas encore intégré ses recrues, même si Asier Usarraga (Biarritz) devrait arriver dès cette semaine et John Ulugia (Clermont) au cours du mois grâce à des accords conclus entre les clubs.

Un staff renforcé pour encadrer des petits groupes

Pour respecter les mesures sanitaires, les joueurs ont été répartis en 12 groupes de 4 (et un 13e pour les 4 blessés longue durée)."On a attribué un coachpar groupe et il ne va pas d'un groupe à l'autre", raconte le Dr Laffourcade. Pour ce faire, les 4 préparateurs physiques (Ludovic Loustau, Arnaud Baratchart, Charles Ducamp et Jean-Philippe Bonrepaux) et 8 entraîneurs sont mobilisés.

Aux habituels coachs autour de Yannick Bru, le manager, que sont Joël Rey (avants), Rémy Ladauge (trois-quarts), Eric Artiguste (défense et technique individuelle) viennent s'ajouter Antoine Battut, le capitaine qui met un terme à sa carrière et va intégrer le staff pour s'occuper du jeu aérien, Sébastien Fauqué, l'ex-ouvreur bayonnais qui fait toujours les beaux jours d'Anglet (Fédérale 1) et intervient cette saison comme consultant pour le jeu au pied, et 3 entraîneurs du centre de formation (François Meyranx, Benjamin Thiery et Juan Pablo Orlandi).

"Une opportunité de progresser individuellement"

Une organisation particulière mais que Yannick Bru entend positiver : "nous avons voulu voir cette période plutôt comme une opportunité de bien les (les joueurs, ndlr) développer individuellement. Un groupe de 4, ça se prête vraiment à du travail individuel." Au programme, course, musculation, ateliers fonctionnels pour travailler les articulations et beaucoup de technique individuelle. "Je pense que c'est une vraie opportunité pour nos gars de progresser individuellement"

Mais évidemment tout est fait pour éviter une contamination dans l'enceinte du stade : "ils s'entraînent loin les uns des autres, il y a des circuits pour que les joueurs ne se croisent pas, explique Benjamin Laffourcade. "Si jamais un cas se déclare, on mettra en quarantaine le groupe de 4 plus le coach qui s'en occupe et on pourrait laisser les autres s'entraîner."

Des infrastructures réadaptées

Le terrain a ainsi été divisé en plusieurs couloirs de 10 mètres chacun. "Chaque joueur court seul dans son couloir. On s'est aperçu que les microparticules, quand on court, pouvait aller jusqu'à 10 mètres." Les appareils de musculation ont été installés sous le chapiteau des réceptions d'après-match, derrière les vestiaires, pour pouvoir les espacer de 5 mètres.

Les salles collectives sont évidemment fermées, les informations passent par mails et les données techniques lors des séances sont affichées sur le grand écran du stade. Les vestiaires et les douches sont également interdits d'accès, "ils se changent dans les tribunes, poursuit le médecin. Ils ont des sièges marqués et séparés".

"Je suis sur les rotules"

Une organisation qui n'est pas de tout repos pour le manager Yannick Bru dont les journées, déjà bien chargées habituellement, s'allongent encore avec ce casse-tête "logistique". Et encore moins pour le Docteur Laffourcade : "je suis sur les rotules mais c'est comme ça, c'est une crise sanitaire, il faut que tout le monde se mettre au pli (...), mais il me tarde que l'on repasse sur les fonctionnements normaux pour retrouver un rythme plus classique."

Ce n'est pas pour tout de suite. L'entrainement collectif ne pourra pas reprendre avant le début juillet, si les autorités ministérielles l'autorisent, "tout en sachant qu'il faudra absolument garder les mesures barrières et les tests parce que là, si jamais il y avait un cas positif, c'est toute l'équipe qui entrerait en quarantaine" prévient le médecin de l'Aviron.