TOP 14- Retour à la maison pour le rugbyman montpelliérain Geoffrey Doumayrou

En signant au Montpellier Hérault Rugby (MHR) pour trois ans, Geoffrey Doumayrou revient aux sources. Tout comme ses anciens co-équipiers François Trinh-Duc et Fulgence Ouedraogo, l'actuel centre de La Rochelle à fait ses premiers pas à l'école de rugby du Pic Saint-Loup (Hérault) avant de poursuivre sa formation au MHR où il intégrera l'équipe première en 2008.

"On est très heureux et très content que Geoffrey revienne au MHR. C'est un grand compétiteur et un joueur d'expérience qui va nous apporter beaucoup tant sur ses qualités intrinsèques que dans la transmission à nos jeunes Cistes", s'est félicité le manager Philippe Saint-André. Le centre international d’1,86 m pour 95 kg est âgé de 31 ans.

En 2012, Geoffrey Doumayrou quitte Montpellier pour rejoindre le Stade Français avec qui il est champion de France en 2015 et vainqueur du Challenge européen en 2017. Dans la foulée, il file au Stade Rochelais, actuel deuxième du Top 14, avec qui il vient de perdre la finale de la coupe d'Europe (contre Toulouse). Il compte 13 sélections avec le XV de France, de 2017 à 2019.