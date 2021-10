Top 14 : retour d'Hastoy et de Ducat dans le XV de départ de la Section Paloise pour aller à Perpignan

La Section Paloise ragaillardie par son succès face à Montpellier veut maintenant passer à la vitesse supérieure en remportant son premier match à l'extérieur de la saison. Le déplacement à Perpignan, adversaire direct pour le maintien, ce samedi à 15 h, ressemble à une occasion en (sang et) or.

"On grandit en gagnant à l'extérieur", résume en toute simplicité le 3/4 centre Nathan Decron. Pour l'heure irrésistibles au Hameau, les Béarnais savent que le chemin vers le maintien passera obligatoirement par des succès loin du Hameau. Après la performance encourageante à Castres puis la gifle à Brive, la Section Paloise veut montrer qu'elle a retenu les leçons de ces deux sorties pour tenir tête à Perpignan, adversaire direct pour le maintien, lui aussi invaincu à domicile depuis le début de la saison.

Une charnière Le Bail / Hastoy

La Section Paloise enregistre pour ce match le retour du 2e ligne Guillaume Ducat, mais devra faire, au même poste, sans Julien Delannoy - touché au pied face à Montpellier - qui sortait de deux titularisations. Les Béarnais devront également se passer de Beka Gorgadze, touché à l'épaule et préservé, et de Daniel Ikpefan et Rémi Sénéca, touchés aux ischios. Les Australiens Jack Maddocks et Mike Harris sont toujours convalescents.

Antoine Hastoy, remplaçant face au MHR retrouve une place de titulaire à l'ouverture, Zack Henry glisse logiquement à l'arrière. Le futur ex-béarnais sera associé à la charnière à Clovis Le Bail. Tumua Manu, qui vient de prolonger avec la Section sera aligné à l'aile, alors qu'Eliott Roudil, qui lui aussi a prolongé son bail, débutera sur le banc.

Les équipes

Perpignan : 15. Jaminet ; 14. Tilsley, 13. Acebes (cap), 12. Taumoepeau, 11. Duguivalu ; 10. Tedder, 9. Landajo ; 7. Ugena, 8. Chouly, 6. Faasalele ; 5. Eru, 4. Labouteley ; 3. Joly, 2. Tadjer, 1. Tetrashvili.

Remplaçants : 16. Roach, 17. Lotrian, 18. Cavubati, 19. Mamea Lemalu, 20. Brazo, 21. Deghmache, 22. Dubois, 23. Halanukonuka.

Section Paloise : 15. Henry ; 14. Tuimaba, 13. Decron, 12. Vatubua, 11. Manu ; 10. Hastoy, 9. C. Le Bail ; 7. Hewat, 8. Habel-Kuffner, 6. L. Whitelock ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Tokolahi, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Calles, 18. Cummins, 19. Puech, 20. Daubagna, 21. Roudil, 22. Colombet, 23. Corato.

Perpignan / Section Paloise, coup d'envoi à 15 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !