Top 14 : Retour de choc à l'Aviron Bayonnais

Jean Monribot, capitaine par l'exemple de l’Aviron Bayonnais, a reçu le feu vert du neurologue. Après 3 mois d’absence, suite à deux commotions cérébrales successives, l’homme au casque bleu reprend l’entraînement. Une excellente nouvelle pour Bayonne relancée dans la course au maintien.

Le calme après la tempête ! Dans la grisaille du ciel basque, balayé par la pluie ces derniers jours après une forte tempête venue de Toulon samedi soir, un micro-climat semble s'installer en ce début de semaine au-dessus du garage de la Nive à Bayonne.

Il y a d'abord eu l'annonce lundi de la fusion entre le Racing 92 et le Stade français qui relance l'Aviron dans la course au maintien. Puis, dans la foulée, les remous qui agitent Grenoble, concurrent des ciels et blancs pour rester en Top 14 (le FCG a 5 points d'avance sur les Basques). Et ce mardi, dernière éclaircie sur le flot assagi des quais bayonnais, l'annonce du retour du capitaine bayonnais.

Jean Monribot, 3e ligne exemplaire, est un guerrier respecté et écouté dans le vestiaire, et au-delà. Pas le genre à piquer des coups de gueule, mais à faire l'unanimité par son abattage, sa présence. Un courage qui l’entraîne à mettre un peu trop souvent la tête où il ne faut pas. Habitué malheureux aux K.-O. dans son club formateur d'Agen, jusqu'à en faire, un temps, son premier qualificatif, il s'était "assagi" depuis son arrivée à Bayonne.

Mais fin novembre, avec les Barbarians, le blond au casque bleu rechute. Une première commotion le met à l'arrêt pendant 3 semaines. Rebelotte dès son retour, le . Le choc de trop. Victime de maux de têtes, Jean Monribot consulte un neurologue de renom à Paris qui repousse son retour au regard des résultats des examens. Mais la dernière visite ce lundi s'avère positive et le spécialiste donne son feu vert au capitaine courage.

Jean Monribot, qui s'est entraîné pendant 2 mois et demi dans son coin, sans opposition, a retrouvé ses partenaires sur le pré ce mardi matin. Il postule dès à présent pour la réception de l'Union Bordeaux Bègles samedi 18 mars (à 18h30 et à vivrre sur France Bleu Pays Basque), premier match de la "Remontada" espérée par les Bayonnais.

Un retour qui en cache plusieurs autres puisque les ciels et blancs, décidément en "veine", récupèrent également le centre Félix Le Bourhis, l'ailier Romain Martial et le 3e ligne centre Pieter-Jan Van Lill, tous forfaits à Toulon.

Ils permettront de compenser les blessés de la rade, Julien Jané (côtes), John Beattie (commotion cérébrale) et Raphaël Lagarde (cheville), même si ce dernier n'est pour l'heure qu'incertain au même titre que Jean-Jo Marmouyet (épaule). En revanche le jeune pîlier droit Toma Taufa (cheville) est encore à l'arrêt.