Top 14 : Toulouse conforte sa place de leader, le Stade français nouveau dauphin, La Rochelle troisième

Victoire du Racing contre Montpellier, match nul entre Clermont et Bordeaux, quatrième défaite pour Montpellier : la 8e journée de Top 14 de rugby s'est achevée ce dimanche soir avec la défaite de La Rochelle face à Toulouse. Que faut-il en retenir ? France Bleu fait le point.

Toulouse conforte sa place de leader contre La Rochelle

Le match de gala en clôture de la 8e journée du Top 14 entre les deux derniers champions d'Europe et leur kyrielle d'internationaux a tourné court après un carton rouge dès la 13e minute pour La Rochelle, dont a su profiter Toulouse (26-17), qui s'envole en tête. Avec, sur la feuille de match, 14 des 42 joueurs retenus pour préparer les tests de novembre, ce nouveau "classique" du championnat pouvait laisser craindre de la casse chez l'Equipe de France. C'est finalement un carton rouge qui devrait priver le pilier gauche rochelais Reda Wardi des trois matches automnaux du XV de France contre l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Coupable d'un plaquage haut sur le demi de mêlée toulousain Antoine Dupont, il a rapidement laissé ses coéquipiers en infériorité numérique.

Match nul entre Clermont et Bordeaux

L'Union Bordeaux-Bègles a manqué de remporter sa première victoire à l'extérieur mais a dû se contenter d'un résultat nul (23-23) sur le terrain de Clermont qui reste malgré tout invaincu à domicile samedi au terme d'un match ouvert et indécis. C'est la première fois cette saison que deux équipes se séparent sur un score de parité. Auparavant, l'ASM s'était pourtant imposée aux dépens de Pau, La Rochelle et Lyon et a semblé bien partie pour enlever un quatrième succès de rang au stade Marcel-Michelin afin de monter sur la troisième marche du podium. Les Clermontois sont seulement sixièmes (20 pts) alors que les Bordelais, qui ont déjà perdu quatre fois cette saison mais ne perdent pas pour la deuxième fois de suite après leur succès sur le Racing le 15 octobre (29-17), gagnent une petite place au classement, de la 11e à la 10e (16 pts).

Le Racing 92 inflige une quatrième défaite de rang à Montpellier

Le Racing 92, invincible à domicile, a infligé samedi dans son Arena de Nanterre une quatrième défaite (38-31) d'affilée au champion de France en titre, Montpellier, malgré une belle remontée du club héraultais en deuxième période. Dans un festival d'essais (4 de part et d'autre), la rencontre a mis aux prises deux équipes qui ont du retard à l'allumage en ce début de saison.

Le Stade français enchaîne et enfonce Brive

Le Stade français a remporté contre Brive (27-0) son troisième succès d'affilée lors de la 8e journée du Top 14, infligeant aux Brivistes une cinquième défaite en six matches, samedi au stade Jean-Bouin à Paris. Mis sous pression en deuxième période, les Parisiens se sont appuyés sur leur mêlée dominatrice pour se donner de l'air, avant de prendre le large et le bonus offensif avec les essais de Léo Barré (58e) et Clément Castets (69e).

Bayonne mené avant de lancer la révolte

Bayonne a renversé Perpignan (24-20) ce samedi au stade Jean Dauger. Menés de onze points à la pause, les Basques ont sonné la révolte en seconde période pour totalement changer le cours du match grâce à un très bon Lopez. Longtemps dominateur en défense, Perpignan repart avec un point et reste lanterne rouge du championnat. Toujours invaincu à domicile avec ce 4e succès, Bayonne met un coup sur la tête à un adversaire à la lutte au maintien.

Lyon dans la difficulté

Le LOU a battu dans la difficulté Pau 31 à 27 pour le compte de la 8e journée de Top 14. Les Lyonnais ont fait la différence en deuxième période et enregistrent une troisième victoire d'affilée. Lyon n'était pourtant pas rentré de la meilleure des façons dans le match. La Section Paloise peut légitimement quitter Lyon avec quelques regrets, elle a mené durant une heure sur la pelouse de Gerland - grâce notamment à deux essais d'Ikpefan et Maddocks-, sans que cela ne soit immérité (17-10). Mais à cet instant là, elle a encore perdu pied, le temps au LOU de prendre les commandes, et de se détacher.

Toulon reste invaincu

Toulon a enchaîné avec un quatrième succès de rang cette saison à domicile en dominant dans la douleur Castres (28-20), grâce à des essais de Kolbe, Alainu'uese et Nayacalevu, samedi lors de la 8e journée de Top 14. Les Toulonnais (4e) se sont lancé un ambitieux pari cette saison : garder le stade Mayol inviolé. Samedi, ils ont de nouveau rempli leur contrat face à une équipe de Castres (7e) venue sur la rade avec une équipe remaniée. Largement derrières à la pause, les Castrais sont revenus des vestiaires avec plus d'ambitions. Très rapidement, ils ont mis Toulon sur le reculoir et ont même trouvé à nouveau la faille grâce à leur arrière Thomas Larregain. Le public de Mayol a ensuite assisté à un réel bras de fer entre deux équipes qui ont beaucoup utilisé les chandelles pour occuper la moitié de terrain adverse.

