Top 14 : le Stade rochelais tombe face à Pau, Bayonne s'impose face au leader, Bordeaux-Bègles renverse Toulon

La défaite de La Rochelle, la mauvaise série de Toulouse, Montpellier qui refait surface : la 9e journée de Top 14 de rugby s'est achevée ce dimanche soir avec le succès au bout du suspense de Bordeaux-Bègles face à Toulon (27-26). France Bleu vous résume les matchs du week-end.

Castres dans le vent contre Clermont

Solidaire défensivement, Castres a mieux su dompter les conditions venteuses que Clermont (26-22) samedi lors de la 9e journée du Top 14 pour enchaîner un 26e match sans défaite dans son stade Pierre-Fabre. Grâce à ce cinquième succès de la saison, à chaque fois à domicile, où il n'a plus perdu depuis décembre 2020, le CO revient à la hauteur de son adversaire du jour au classement.

La Rochelle tombe de haut face à Pau

Le Stade rochelais, orphelin de ses internationaux français, s'est fait surprendre à domicile par Pau 38 à 21 samedi et a manqué l'occasion de reprendre la deuxième place au Stade français, victime du réveil de Montpellier. D'abord brouillons avec un manque d'humilité certain à refuser de prendre les points au pied, puis absents à la reprise avant de finir sans solution : les Maritimes, méconnaissables, ont sombré comme rarement dans leur antre. Les Béarnais, que l'on pensait en perdition après cinq défaites de rang, ont réalisé l'exploit au stade , où ils ne s'étaient plus imposés depuis plus de 24 ans.

Montpellier se réveille

Montpellier, plongé dans le doute depuis un mois, s'est timidement réveillé pour stopper le Stade Français (23-19) et a renoué avec la victoire après quatre défaites consécutives, samedi à domicile lors de la 9e journée de Top 14. Le champion de France, qui n'avait plus gagné depuis un mois et un large succès devant Pau (43-17), se satisfait de ce succès, mais ne s'est pas rassuré après un long passage à vide. A l'inverse, le Stade Français (2e) a suspendu sa récente embellie de trois victoires consécutives.

Perpignan s'impose face à Lyon

Les Perpignanais ont pris les commandes du match en dominant la première mi-temps. Ils menaient 25-7 jusqu'à ce que Tuisova sonne la révolte en inscrivant le deuxième essai lyonnais (55e). L'Usap a tremblé, mais l'Usap a tenu bon et s'impose à domicile (28-21) . Après sa défaite, le LOU a critiqué l'arbitrage .

Brive est revenu, mais trop tard

"Par expérience, prendre le score à Brive est important", se félicite Didier Casadeï, co-entraîneur du Racing 92, vainqueur ce samedi (43-38) . Un score serré, qui masque une domination francilienne pendant presque tout le match. Alors loin derrière, les Brivistes ont recollé en toute fin de rencontre avec trois essais d'affilée (71e, 75e et 80e).

Le leader chute à Bayonne

Bayonne poursuit sa série à Jean Dauger avec sa victoire (26-22) face à Toulouse. L'Aviron, auteur d'une entame de feu (17-0, 15e), n'a jamais tremblé pour le gain de la victoire face aux réserves rouges et noires, bien trop tendres et indisciplinées initialement pour rivaliser, mais qui ont fini en boulet de canon pour arracher le bonus défensif.

Bordeaux-Bègles arrache la victoire face à Toulon

C'était un match charnière pour l'UBB, pour confirmer le regain aperçu lors des dernières sorties contre le Racing 92 et Clermont (victoire et nul). Le test est réussi : les Girondins se sont imposés sur le fil (27-26), après un combat épique. L'UBB était menée de dix points à la pause et était privée de sa charnière habituelle Lucu-Jalibert, retenus à Marcoussis avec les Bleus. Les Varois ont perdu le match sur une faute bête de Waisea (76e).