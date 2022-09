La 2e journée du Top 14, ce week-end, s'est soldée par les victoires de Toulouse, La Rochelle, Brive, Castres, Clermont, Bayonne et Montpellier.

Top 14 : Toulouse prend la tête du classement, l'UBB coule, retrouvez les résultats et le classement

La Rochelle s'impose à Lyon et prend la tête du classement.

Après la reprise il y a une semaine, cette 2e journée du championnat du Top 14 a dessiné de premières tendances. La Rochelle enchaîne deux victoires et prend la tête du classement.

Montpellier s'impose face à Bordeaux-Bègles (29-19)

Grâce à une première période parfaitement maîtrisée, le MHR s'est imposé pour sa rentrée à domicile face à l'UBB (29-19) samedi. Disciplinés et précis dans le premier acte, les Héraultais se sont contentés de gérer en deuxième mi-temps et de contenir le sursaut d'orgueil des Girondins, avant-derniers du classement avec deux défaites en deux matches. Le MHR n'a plus inscrit le moindre point lors de la deuxième période. L'avance des joueurs de Philippe Saint-André était cependant suffisamment confortable pour éviter aux protégés de Christophe Urios de revenir. Montpellier signe ainsi sa première victoire alors que Bordeaux-Bègles est toujours à la recherche de son premier succès de la saison.

Castres lance sa saison contre le Stade français (30-20)

Il faudra encore compter sur eux. Impressionnant en première mi-temps avant de baisser le pied, Castres, battu la semaine passée par l'autre club de la région parisienne, a lancé pour de bon sa saison samedi avec un succès à domicile contre le Stade français (30-20). Les finalistes malheureux de la saison dernière avaient déjà plié les débats à la mi-temps (30-10) pour porter à 22 matches leur série d'invincibilité dans leur forteresse de Pierre-Fabre, toujours imprenable. Vainqueurs de Clermont le week-end dernier à Jean-Bouin (24-18), les Parisiens n'ont cette fois jamais vraiment semblé en mesure de s'imposer, même quand le CO s'est contenté de gérer dans le deuxième acte.

La Rochelle enchaîne à Lyon (23-21)

La Rochelle, nouveau leader, est la seule équipe à avoir enchaîné samedi, en déplacement à Lyon, un deuxième succès en deux journées de Top 14. Les champions d'Europe, qui avaient mis du temps à se mettre en route l'an passé, sont cette fois partis sur de bonnes bases.

Vainqueurs le week-end dernier de Montpellier (26-22) devant leur public, ils ont montré sur la pelouse synthétique du LOU qu'ils savaient aussi voyager (23-21). Les Maritimes, bien aidés par l'indiscipline des Lyonnais, ont longtemps maîtrisé leur sujet avant de trembler inutilement en fin de match en concédant deux essais, l'un initié et l'autre conclu par le jeune centre néo-zélandais Josiah Maraku.

Brive l'emporte à Perpignan (17-6)

Les brivistes ont réalisé la bonne opération du week-end en allant s'imposer avec bonus offensif chez un concurrent direct pour le maintien, Perpignan, au terme d'un match âpre et tendu (17-6). Brive en profite pour se hisser provisoirement à la deuxième place du classement avant le match de clôture de la 2e journée, dimanche (21h05), entre Toulouse et Toulon.

Le Racing 92 renversé par Bayonne (31-25)

Semaine noire pour le Racing 92. Touché par l'annonce brutale de la retraite forcée de Virimi Vakatawa, en raison de problèmes cardiaques, le club des Hauts-de-Seine est tombé de haut chez le promu bayonnais (31-25). Après s'être échauffés avec un tee-shirt rendant hommage au centre international, très apprécié du vestiaire, les Racingmen sont entrés sur le terrain dans le vacarme d'un stade Jean-Dauger tout à sa joie de revoir son équipe en Top 14.

Leurs dix points d'avance à la pause (18-8) n'ont pas suffi. L'Aviron bayonnais, porté par son bouillant public, a trouvé les ressources pour renverser la situation et s'offrir un scalp précieux dans son opération maintien.

Clermont sans bonus contre Pau (33-24)

Battu par le Stade français lors de la 1re journée (24-18), Clermont s'est rattrapé samedi dans son stade Michelin contre Pau (33-24). Les Auvergnats ont toutefois laissé échapper sur le fil le point du bonus offensif qui leur tendait les bras après un superbe essai de l'ailier des Bleus Damian Penaud et un doublé d'Alivereti Raka.

Toulouse domine largement Toulon (28-8)

Dimanche soir, Toulouse a largement dominé Toulon 28 à 8, avec le bonus offensif. Un deuxième succès consécutif qui permet aux Toulousains de prendre seuls les commandes du Top 14. Le bémol de la soirée pour les "Rouge et Noir", c'est la sortie sur blessure de l'ouvreur des Bleus Romain Ntamack, touché à la cheville droite, visiblement sans trop de gravité.

Tous les résultats de la 2e journée du Top 14