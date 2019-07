Top 14 : retrouvez le calendrier de la saison 2019-2020 journée par journée

La Ligue nationale de Rugby (LNR) a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison 2019-2020 de Top 14. Les 14 équipes vont s'affronter tout au long de la saison pour espérer se qualifier pour les phases finales et décrocher le Bouclier de Brennus.

Clermont - La Rochelle d'entrée

L'affiche de la première journée, qui se tiendra le 24 août, aura lieu entre Clermont et la Rochelle, tous deux demi-finalistes l'an passé. Concernant les promus, Bayonne, champion de Pro D2 se déplacera au Racing 92, tandis que Brive se rendra à Pau.

SU Agen - RC Toulonnais

Bordeaux-Bègles - Stade Toulousain

Castres Olympique - Montpellier

ASM Clermont Auvergne - Stade Rochelais

LOU Rugby - Stade Français Paris

Section Paloise - CA Brive

Racing 92 - Aviron Bayonnais

Trêve pendant le Mondial

Après les quatre premiers matchs, il n'y aura pas de match le 21 septembre pour ne pas concurrencer le premier match du XV de France qui affronte l'Argentine lors de la Coupe du monde qui se tiendra au Japon.

Il y aura également des pauses de deux semaines après le 19 octobre à cause du Mondial.

La trêve annuelle du championnat aura lieu début décembre avant les traditionnels Boxing Days autour de Noël et du Nouvel An.

Deuxième édition des Fan Days

Pour la deuxième année consécutive, la LNR a programmé une journée dédiée aux grandes affiches ou aux derbys. On retrouvera donc le derby francilien entre le Racing 92 et le Stade Français, mais aussi Castres -Toulouse, et Clermont - Brive. Il y aura aussi le choc entre Montpellier et Toulon.

Fin de la phase régulière le 6 juin

La saison régulière s'arrêtera le 6 juin, dans une journée décisive pour déterminer les qualifiés pour les phases finales. Les barrages mais aussi le match d'accession au Top 14 auront lieu simultanément le week-end du 13 juin.

Les demi-finales auront lieu à Nice le week-end du 20 juin. La finale du Top 14 se jouera le vendredi 26 juin au Stade de France.

Le calendrier club par club