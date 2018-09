Toulouse, France

Toulouse, toujours invaincu en Top 14 après trois journées, enchaîne un deuxième match à la maison ce samedi avec la réception du Racing 92. Quatrième rendez-vous et quatrième titularisation pour Romain Ntamack. La nouveauté, c'est qu'il jouera à l'ouverture. Au bout de quatre journées, il dépasse déjà le nombre de titularisations cumulées sur l'ensemble de la saison dernière (3).

"Il a besoin de jouer"

"Franchement aujourd'hui, il a les gestes justes, il sait ce qu'il fait. C'est un jeune qui a besoin de jouer et c'est ce qu'on fait", explique l'entraîneur Régis Sonnes au sujet de Ntamack. Au centre ou en dix, peu importe : "Tant que je suis sur le terrain, pour moi c'est tout bon. Le staff veut que je surfe sur ma dynamique de la Coupe du Monde U20 et moi aussi. Je donne tout à l'entraînement, tout le monde est à fond pour faire une belle saison", ajoute le jeune joueur de 19 ans. Zack Holmes, auteur d'un essai contre La Rochelle, n'est pas sur la feuille de match. Fouyssac et Mermoz composent la paire de centres.

A noter également la première titularisation pour Louis-Benoit Madaule ce samedi. Toulouse-Castres, c'est à vivre en direct sur France Bleu Occitanie ce samedi à 20h45.

La compo du Stade Toulousain