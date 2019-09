Top 14 : Ronan Chambord en pige à Montpellier

Bordeaux, France

On ne sait pas si Ronan Chambord avait fait une croix sur le rugby pro. Il a pourtant de grandes chances d'y replonger dès dimanche à Agen sous le maillot de Montpellier.

Le joueur nous a confirmé ce lundi l'information révélée par le site actu.fr selon laquelle il avait bien été contacté par le MHR qui souffre d'une pénurie à ce poste. Il se rendra dans l'Hérault ce mardi pour passer la visite médicale e régler les détails administratifs.

Formé à l'UBB avec qui il a disputé deux matches de Top 14 et deux matches de Champions Cup, non conservé par Biarritz après deux saisons en Pro D2, il va avoir, à 25 ans, l'occasion de se montrer. Et a déjà noté sur son agenda qu'il pourrait bien croiser la route de l'Union Bordeaux-Bègles le 29 septembre lors de la 5ème journée.