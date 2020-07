Top 14 - Ruée sur les abonnements au CA Brive, la campagne est arrêtée provisoirement

C'est un scénario auquel les dirigeants du CA Brive avaient pensé... tout en estimant que les règles auraient probablement changé d'ici que le seuil serait atteint. En lançant sa campagne d'abonnement il y a un peu plus de quinze jours, le CAB indiquait mettre en vente un sésame pour les 4.500 personnes qui se manifesteraient les premières afin de tenir compte de l'actuelle règle en vigueur qui limite la présence à 5.000 personnes maximum dans un stade en raison de la crise sanitaire.

" Mais le gouvernement doit faire des annonces le 12 juillet " disait alors Xavier Ric, le directeur général du club, raisonnablement confiant sur la tournure des choses et une levée supplémentaire des restrictions. Que nenni ! Des plus de 7.000 abonnés de la saison passée, 4.500 se sont déjà rués au club ou sur internet pour renouveler leur engagement. Sauf que, dans le même, la jauge de 5.000 personnes maximum au stade, elle, n'a pas bougé.

Campagne suspendue

C'est la raison pour laquelle le CAB vient de décider de suspendre sa campagne d'abonnement jusqu'à nouvel ordre en attendant de nouvelles annonces du gouvernement. Le club fait aussi savoir que les abonnés de la saison 2019-2020 qui n'ont pas encore repris un abonnement resteront prioritaires quelques temps quand la campagne reprend.

La billetterie pour les matchs de gala à Tulle et Limoges est ouverte

En revanche, il est possible d'acheter des places pour les trois matchs amicaux de gala qui se joueront le mois prochain à Tulle et Limoges. A Tulle, au stade Alexandre Cueille, il y aura d'abord Brive - Stade-Français, vendredi 14 août, pour ce qui sera le premier match du CAB depuis l'interruption du Top 14 fin février et une victoire de prestige face à Lyon.

Suivra, une semaine plus tard, l'opposition entre Clermont et Bordeaux, samedi 22 août. Il faut s'adresser au Sporting Club Tulliste pour réserver les billets ou appeler le 06.73.59.62.53. Tarif unique de 15€ pour un match, ou de 25€ pour assister aux deux rencontres.

Samedi 22 août, toujours, mais cette fois à Limoges : La Rochelle - Toulouse se jouera au stade de Beaublanc. La vente se passe depuis ce mercredi sur internet sur le site de l'USA Limoges.