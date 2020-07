Top 14 Rugby : Kotaro Matsushima est arrivé à l'ASM Clermont Auvergne

Il avait brillé lors du match d'ouverture, où il avait inscrit trois essais durant le match. Kotaro Matsushima est arrivé officiellement à Clermont-Ferrand, où il a été présenté ce dimanche matin, avant de retrouver ses coéquipiers lors d'un stage de cohésion la semaine qui arrive.

Il l'assure, devant les objectifs et les micros : "Clermont était [son] premier choix". Après avoir joué en Australie chez les Waratahs et les Rebels, mais surtout dans son pays natal, aux Suntory Sungoliath, le Japonais est donc revenu en France. Il avait intégré les Espoirs du Stade Toulousain en 2011. Et malgré un autre club sur les rangs pour s'offrir les services de l'arrière polyvalent, il a choisi Clermont, où il retrouve des joueurs qu'il a connu : Tim Nanaï-Williams contre qui il a joué en Coupe du Monde et Peter Betham qu'il a croisé en Australie. Mais, il n'a pas encore rencontré ses nouveaux coéquipiers.

"Le jeu de Clermont m'a beaucoup aidé pour le choix de ma nouvelle équipe. Je suis arrivé vendredi après-midi, j'ai trouvé la ville très jolie, j'ai visité le site de Gergovie. Je suis très impressionné par ce stade aussi" - Kotaro Matsushima

Lourde tâche pour remplacer Nick Abendanon et Isaeia Toeava

Le Japonais le dit : venir jouer en France, dans le championnat, c'est "un nouveau challenge, un nouveau chapitre" de sa carrière. Sa Coupe du Monde "[lui] a donné beaucoup de confiance. Je me suis dit que je pouvais s'en sortir contre les meilleures équipes". C'est aussi le sentiment du manager Neil Mc Ilroy : "Franck [Azéma, le coach] l'avait déjà détecté avant la Coupe du Monde, il l'avait vu jouer en club, et a été rassuré par ses performances en Coupe du Monde, avec un jeu très intense. Ses qualités colleront parfaitement à notre jeu." Il devra aussi remplacer Toeava, parti à Toulon, et Abendanon, qui rejoint Vannes en Pro D2.

L'arrière l'avoue à demi-mot : son poste préféré, c'est l'arrière. Mais, évidemment, celui qui peut jouer centre ou encore trois-quart aile se mettra à la disposition du club. Reste pour Kotaro Matsushima désormais d'apprendre le français.