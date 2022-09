Top 14 - Aviron Bayonnais : Cridge, Hannoun et Kafatolu titulaires à Brive, les déclas avant le match

Le staff de l'Aviron Bayonnais procède à dix changements pour le déplacement à Brive ce samedi 1er octobre, à l'occasion de la 5e journée de Top 14. Hannoun, Cridge, Kafatolu et Amosa font notamment partie des nouveautés du groupe ciel et blanc.

Pour le déplacement contre Brive prévu ce samedi 1er octobre pour l'Aviron Bayonnais (5e journée de Top 14, 17 heures), Grégory Patat et son staff procède à une rotation d’effectif. Ainsi, Facundo Bosch, Guillaume Rouet, Teiva Jacquelain et Pierre Huguet, très utilisés depuis le début de la saison, sont laissés au repos. L’occasion pour Afa Amosa, Mateaki Kafatolu et Geoffrey Cridge de prendre part en tant que titulaires dans l'équipe qui débutera au stade Amédée Domenech contre le CAB. À noter aussi, la première titularisation de Victor Hannoun. Le jeune ailier de 19 ans avait notamment crevé l'écran lors de la première étape du Supersevens le mois dernier, à La Rochelle. Composition d'équipe et explications de Grégory Patat.

XV de départ de Bayonne

15- Gaëtan GERMAIN

14- Victor HANNOUN ; 13- Sireli MAQALA ; 12- Guillaume MARTOCQ ; 11- Rémy BAGET

10- Thomas DOLHAGARAY ; 9- Maxime MACHENAUD

7- Geoff CRIDGE ; 8- Afa AMOSA ; 6- Mateaki KAFATOLU

5- Konstantin MIKAUTADZE ; 4- Manuel LEINDEKAR

3- Tevita TATAFU ; 2- Thomas ACQUIER ; 1- Matis PERCHAUD

Remplaçants : 16- Torsten VAN JAARSVELD ; 17- Quentin BETHUNE ; 18- Thomas Ceyte ; 19- Uzair CASSIEM ; 20- Michael RURU ; 21- Camille LOPEZ ; 22- Yann DAVID ; 23- Pascal COTET

Composition de Brive

Composition du CAB

Déclas d'avant-match