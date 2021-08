TOP 14- Découvrez les nouveaux maillots de Montpellier

Le Montpellier Hérault Rugby a dévoilé ses maillots pour la saison 2021-2022 conçus par son nouvel équipementier, Le Coq Sportif. Le bleu historique pour les matchs à domicile et le blanc pour les matchs à l'extérieur.

De gauche à droite : Guilhem Guirado, Louis Foursans, Paolo Garbisi et Jan Serfontein

Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) a un nouvel équipementier, Le Coq Sportif, jusqu’en 2023 et donc de nouveaux maillots pour cette saison 2021-2022. Le bleu marine historique reste la couleur des matchs à domicile, le blanc est toujours celle des matchs à l'extérieur.

Sur le bas des manches et au niveau du col, on retrouve les commandements du club écrits en occitan : "Onora ton malhòt", "Cerca l’excepcional", "Vai fins al cap" qui signifient : "Honore ton maillot", "Vise l’exceptionnel" et "Va jusqu’au bout".

La saison reprend avec la réception de Toulon, le premier weekend de septembre.

Les mêmes... avec le short - MHR

