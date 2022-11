Top 14 : le MHR maître chez lui, malgré un match à quatorze contre Bayonne

La partie était mal embarquée, après le carton rouge reçu par Florian Verhaeghe au bout de quatre petites minutes pour un déblayage dangereux, mais ce sont bien les Cites qui, en infériorité numérique, sont parvenus à ouvrir le score.

Après 13 minutes de jeu, les hommes de Philippe Saint-André ont d'abord cru l'avoir fait sur un premier essai de Zach Mercer, finalement refusé (vidéo), l'arbitre considérant que l'anglais avait été dépossédé du ballon par Rémy Bahet. Mais huit minutes plus tard, Louis Carbonel n'a pas tremblé pour sa deuxième pénalité de la rencontre, la première réussie (3-0).

Le rush de Thomas Darmon !

Un avantage de courte durée puisque les basques, jusque-là assez inoffensifs, ont inscrit leurs cinq premiers points sur un essai de Martin Bogado (3-5), non transformé par les basques (26'), avant que Gaëtan Germain ne marque une première pénalité, après la demi-heure de jeu, malgré une nouvelle décision arbitrale contestée par le staff héraultais, fou de rage face à de nombreux hors-jeu non signalés. Ensuite, à cinq minutes de la fin du premier acte, une nouvelle pénalité et deux sur trois pour Louis Carbonel, légèrement excentré à gauche, près des perches (6-8).

Mais surtout, un raid solitaire fantastique de Thomas Darmon, qui parcourt 50 mètres avant de servir Louis Carbonel, lequel transmet à Léo Coly qui plonge dans l'en-but et permet au MHR de virer en tête à la pause, malgré son infériorité numérique (13-8).

13-8 à la mi-temps

Les cistes ont vu les bleus et blanc revenir à deux points à l'entame du second acte, puis les dépasser peu avant l'heure de jeu (13-14), avec deux pénalités de Gaëtan Germain, alors que le coach héraultais avait changé, entre temps, ses deux piliers pour faire entre Mohamed Haouas et Simon-Pierre Chauvac.

Louis Carbonel a alors renvoyé la monnaie de leur pièce aux bayonnais, dans la foulée (16-14), avant que Vincent Rattez ne place Cobus Reinach sur orbite, ou presque : un coup de pied astucieux le long de la ligne, à droite, entre les jambes de son vis à vis. Le sud africain n'a malheureusement pas pu se saisir du ballon à quelques mètres de l'en-but.

Le doublé de Tisseron !

Les homme de PSA ont alors appuyé, poussés par un public qui a senti, à ce moment là, que l'Aviron était proche de craquer et le MHR d'enfoncer le clou. S'en est suivi une grosse pression sur l'aile gauche, et un carton jaune contre Rémy Baget (64'). Et ce qui devait arriver arrivé : un nouvel essai signé Ben Lam, transformé par Louis Carbonel, pour faire chavirer le GGL Stadium (23-14).

Dans les dix dernières minutes, Julien Tisseron s'est offert un magnifique doublé, servi par Ben Lam sur le premier puis par Louis Foursans sur le second, permettant aux siens de bénéficier d'une confortable avance (35-14) et finalement de l'emporter, grâce à une transformation de Louis Foursans, qui venait de remplacer Louis Carbonel.