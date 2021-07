Top 14 - Rugby : Montpellier sur le pont, le club affiche de nouveau des ambitions

Montpellier a souffert avant de s'offrir une fin de saison heureuse et un titre européen, lors de l'exercice précédent. Une dynamique sur laquelle Philippe Saint-André et ses hommes veulent surfer : "On a envie d'être dans le bon wagon, la saison prochaine. Il y a six bonnes places et dix gros prétendants. on a envie de matcher avec eux (...) Mon président est ambitieux. Même dans une saison compliquée comme la dernière, on a eu un titre. Alors bien sûr, il veut que ça continue".

Pour ça, le club a opéré plusieurs changements durant l'intersaison, et continue de le faire. Le staff, d'abord, a été retouché. PSA a accepté de garder les commandes en maintenant Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde à ses côtés, mais le manager a choisi d'attirer de nouvelles compétences : l'arbitre Alexandre Ruiz pour s'occuper de la discipline et des attitudes au contact, mais également Bruce Reihana pour la technique individuelle.

Henry Thomas signe deux ans à Montpellier

Côté joueurs, le MHR a perdu un certain nombre d'éléments et engagé une dizaine de rugbymen : "un recrutement pour essayer d'avoir un effectif de qualité sur toute la saison" a déclaré Philippe Saint-André. Dernier en date, officialisé ce mardi par le coach, l'international anglais Henry Thomas en provenance de Bath au poste de pilier, suite à la blessure de Yannick Arroyo et en raison des absences futures de Mohamed Haouas pour cause de sélection.

Henry (Thomas (à droite) avait affronté le MHR en demi finale de Coupe d'Europe, la saison passée © AFP - Adrian Dennis

Le MHR a repris il y a une quinzaine de jours le chemin de l'entraînement. A l'appel, manquent toujours les sud-africains, en sélection pour affronter les Lions britanniques, mais aussi quatre joueurs de l'équipe de France qui seront absents lors du premier match contre Toulon, ainsi qu'un géorgien pas encore revenu de la tournée avec son pays.

"J'ai des objectifs, je les validerai avec mes joueurs quand nous serons en Corse"

C'est donc avec un effectif pas encore au complet que Philippe Saint-André prépare la reprise du Top 14, le 4 septembre à Toulon, en intégrant à ses séances un certain nombre de jeunes garçons, qui pour certains avaient fait des feuilles de match, la saison passée.

Avant le lancement du championnat, dans un peu plus d'un mois, l'effectif du MHR aura le droit à une nouvelle semaine de vacances. Entre temps, un stage en Corse à partir du 15 août, et trois amicaux : Perpignan (13/08), le Stade Français (20 ou 21/08) puis un ultime face à Castres.

La dernière de Guirado

Guilhem Guirado a annoncé officiellement que cette saison serait sa dernière, dans le rugby professionnel. A 35 ans, le catalan prendra sa retraite et entamera sa reconversion, dans moins d'un an. L'ancien capitaine de l'équipe de France se tiendra loin du rugby, et monte un projet "dans le milieu des assurances", a-t-il confié ce mardi en conférence de presse. Il mettra le point finale d'une carrière monumentale, après quinze saisons depuis 2006.

