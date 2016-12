Top 14 - Brive : Grant arrive comme joker médical, Puafisi s'engage pour l'an prochain

Brive tient le joker médical de Lucas Pointud, ce sera le pilier international écossais Ryan Grant. Côté recrue, le CAB s'attache aussi les services du pilier international tongien Sila Puafisi.

C'est fait ! Le CA Brive vient de s'attacher les services de Ryan Grant comme joker médical de Lucas Pointud, blessé et opéré de l'épaule, et indisponible jusqu'à la fin de la saison. Venu passé des tests concluants en début de semaine dernière, le pilier gauche de 31 ans, par ailleurs international écossais aux 25 sélections, est tombé d'accord sur les modalités de son arrivée en Corrèze, et a aussi été libéré de la fin de son contrat par les Glasgow Warriors. L'expérimenté gaucher écossais a été préféré au pilier argentin Santiago Garcia Botta, 24 ans (14 sélections avec les Pumas), qui avait aussi retenu l'attention du staff corrézien. Ryan Grant est attendu à Brive mi-janvier et est espéré pour les 5e et 6e journées de Challenge Cup les 14 et 21 janvier.

>> A lire aussi - Info France Bleu : Florian Cazenave, privé d'un oeil, signe à Brive

Par ailleurs, un autre joueur des Glasgow Warriors va rejoindre la Corrèze, mais ce sera à compter de la saison prochaine. Selon nos informations, Sila Puafisi (1,82m , 128kg) s'est engagé avec le CAB. L'international tongien (28 ans, 24 sélections) renforcera le poste de pilier droit.