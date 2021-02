Top 14 : sans briller, le Stade Rochelais bat le Stade Français 16 à 11

Les matchs se suivent ... Flamboyant à Toulon lors de la dernière journée, La Rochelle a cette fois buté sur un Stade Français difficile à manier ce samedi. Les parisiens même menés 10 à 0 à la pause, avec un essai rapidement marqué par Thomas Berjon en début de match, sont toujours restés dangereux au score.

Les hommes de Gonzalo Quesada ont dominé dans le jeu au sol, en récupérant de nombreux ballons dans les rucks, mais le Stade Rochelais a tout de même réussi à signer une belle prestation défensive, en tenant tant bien que mal à cinq mètres de sa ligne, en fin de match, pour ne pas encaisser un essai.

On reste invaincu à domicile, c'était aussi l'objectif - Romain Sazy -

Pour Romain Sazy, le deuxième ligne de La Rochelle "y'a des choses à revoir c'est sûr, mais on savait que c'était une des meilleures équipes du championnat dans le jeu au sol. Le Stade Français, cela ne nous réussi pas souvent à domicile, mais on a su réagir et emporter ce match. _On reste invaincu à domicile, c'était aussi l'objectif._"

Les parisiens repartent avec le point du bonus défensif, et pour le 3/4 centre du Stade Français, Julien Arraté, cela vient "casser un peu cette spirale de mauvais résultat à l'extérieur. _On aurait pu jouer la gagne en tapant vite la pénalité, et espérer sur le renvoi, mais on pouvait aussi tout perdre_."

L'équipe de La Rochelle reste invaincue à domicile depuis le mois de mars 2019 et la venue de Toulouse. Un Stade Toulousain qui se présente justement samedi soir à Marcel Deflandre. Une rencontre en retard à 21 heures 05.