Top 14 : "Se remettre en ordre de marche", les déclas avant Montpellier - Bayonne et les équipes

Faire au moins aussi bien que sur le premier bloc. C'est l'objectif de l' Aviron Bayonnais (6e ; 25 pts) qui, après avoir conclu la première série de matches par une belle victoire à Clermont, se déplace à Montpellier ce samedi 26 décembre (15 heures) pour le compte de la 11e journée de Top 14. Face aux champions de France en titre les Ciel et blanc ne sont peut-être pas favoris, mais les Héraultais sont sur une dynamique difficile malgré deux dernières victoires.

Septième de Top 14 à l'issue des dix premières journées, le MHR se cherche encore. Notamment en conquête, malgré la qualité d'un pack composé essentiellement d'internationaux. L'entraîneur des avants, Olivier Azam, a laissé place à Joan Codullo, jusqu'ici responsable du centre de formation et ancien talonneur. Avant la rencontre, les déclarations de Rémy Baget, Thomas Acquier et Grégory Patat, mais aussi les équipes alignées par les deux staffs. Côté bayonnais, à noter la confiance en l'équipe victorieuse à Clermont (voir plus bas), mais aussi une paire de centre Eneriko Buliruarua - Yann David, et un gros banc.

Les compositions de Montpellier - Bayonne

15- Gaetan GERMAIN

14- Martin BOGADO ; 13- Yann DAVID ; 12- Eneriko BULIRUARUA ; 11- Rémy BAGET

10- Camille LOPEZ ; 9- Michael RURU

7- Baptiste HEGUY ; 8- Olajuwon NOA ; 6- Pierre HUGUET

5- Konstantin MIKAUTADZE ; 4- Denis MARCHOIS (c)

3- Pieter SCHOLTZ ; 2- Thomas ACQUIER ; 1- Matis PERCHAUD

Remplaçants : 16- Facundo BOSCH ; 17- Swann CORMENIER ; 18- Thomas CEYTE ; 19- Uzair CASSIEM ; 20- Guillaume ROUET ; 21- Jason ROBERTSON ; 22- Guillaume MARTOCQ ; 23- Pascal COTET

Infirmerie : Torsten Van Jaarsveld, touché aux côtes, est indisponible pour ce match. Maxime Machenaud (inflammation du talon) et Sireli Maqala (coup au genou) sont laissés au repos. Jean Monribot (adducteurs) a repris l'entrainement. Arthur Duhau (tendon rotulien), Yan Lestrade (adducteurs) et Quentin Béthune (vertèbres) ne reprendront pas avant janvier.

L'équipe du MHR

