Top 14 : Sébastien Taofifenua assure "se sentir très bien" à l'UBB

Auteur d'un début de saison tonitruant et d'une performance majuscule samedi à Oyonnax, le pilier de l'Union Bordeaux-Bègles s'exprime sur la bonne tenue du pack girondin, sur le choc à venir face à Toulon et assure ne pas avoir encore décidé de son avenir. Entretien.

France Bleu : Comme face à Montpellier, les avants de l'UBB ont sorti le grand jeu à Oyonnax ?

Sébastien Taofifenua : On avait à cœur d'enchaîner deux bonnes performances devant. Je pense que c'est fait. On va essayer de vite se tourner vers le match de Toulon parce que ce sera une autre histoire et on sait qu'il n'y a pas de vérité quand on parle de mêlée. On va essayer de rester le plus humble possible, de vraiment bosser parce qu'on a vu sur cette première partie de saison que les Toulonnais ont une très grosse mêlée et qu'ils jouent très bien devant.

Vous ressortez quand même de ces deux matches avec quelques certitudes ?

Ça nous donne quelques bases pour la suite du championnat et il va falloir s'appuyer dessus. Il ne faut pas négliger la performance non plus. Ce soir (ndlr : samedi soir), on est très content de nous. C'est ma quatrième saison à l'UBB et je n'avais pas encore gagné à Oyonnax. Là, il y a le bonus en prime. On va profiter un petit peu mais on va vraiment très vite se tourner vers Toulon.

En avril, Romain le Toulonnais avait pris le dessus sur Sébastien le Girondin. © Radio France - Justine Hamon

Il est impératif de battre le RCT pour bien terminer ce premier bloc ?

Il faut faire le maximum pour accrocher le haut de tableau avant la coupe d'Europe. On n'a pas le droit à l'erreur samedi. On a des ambitions cette saison. Il faut vraiment qu'on reste imprenable à la maison. Sans faire injure à Oyonnax, ce sera un tout autre match. On sait très bien ce qui nous attend le weekend prochain.

Comme Luke Jones et Yann Lesgourgues, qui viennent de prolonger, vous arrivez en fin de contrat. Allez-vous rester à l'UBB ?

Je ne sais toujours pas, c'est très compliqué pour moi. C'est un dossier différent de Yann et Luke. Je me plais beaucoup ici. Maintenant, c'est chez moi. On va prendre le temps de réfléchir avec ma famille et on verra. Mais je suis très bien ici.