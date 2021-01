Top 14 - Section Paloise : battre Clermont pour s'éviter une nouvelle poussée de fièvre

Le revers des Béarnais à Clermont en octobre, première des six défaites de rang de la Section cette saison.

La Section a longtemps attendu avant d'avoir la certitude de pouvoir jouer son match face à Clermont ce week-end. Au rythme de quasiment un test de dépistage tous les deux jours depuis quinze jours, les narines des joueurs béarnais se retrouvent plus labourées que la pelouse de leur centre d'entrainement. Qu'importe si les conditions ne sont pas idéales, avec quatre jours seulement de travail collectif pour préparer ce match face à Clermont, il y a toujours urgence à la Section Paloise. La victoire contre le Stade Français a permis de sortir de près de trois mois d'apnée sans victoire, mais une nouvelle défaite à la maison plongerait à nouveau les Vert et Blanc dans le dur.

Retrouver une dynamique

"Évidemment après le Stade Français on aurait aimé enchaîner, rumine Thibault Daubagna, après une défaite c'est dur, mais après une victoire quelque chose se crée... mais bon, c'est comme ça", au lieu de cela les Béarnais ont donc connu un arrêt forcé. Et maintenant se pose la question de la reprise : qui de Clermont, dans le rythme mais battu à domicile par le Racing la semaine passée, ou de la Section, plus fraîche, aura un avantage dimanche au coup d'envoi ?

"Connaissant un peu ce club, ils vont arriver avec les dents longues, prophétise Thomas Domingo, Jaunard durant plus de dix saisons avant d'arriver à Pau. C'est une équipe qui réagi vite est très fort quand elle est dans le dur, il va falloir être prêt". La Section sera privée pour ce match de Baptiste Pesenti, suspendu après son carton rouge reçu face aux Parisiens, et de son capitaine Martin Puech blessé jusqu'en fin de saison mais retrouvera à l'inverse le pilier argentin Ignacio Calles, et verra le centre samoan Tumua Manu fêter sa première titularisation sous le maillot béarnais.

à lire aussi Coronavirus à la Section Paloise : retour presque à la normale et dans l'urgence avant Clermont

à lire aussi Vu de Clermont : l'ASM doit se relancer à Pau

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Barrett, 13. Fumat, 12. Manu, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Gunther, 8. Habel-Kuffner, 6. L. Whitelock ; 5. Philip, 4. Metz ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey (cap), 1. Calles.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. FIsi'ihoi, 18. Ramsay, 19. Tagitagivalu, 20. C. Le Bail, 21. Debaes, 22. Roudil, 23. Corato.

ASM Clermont : 15. Barraque ; 14. Penaud, 13. Moala, 12. Fofana, 11. Pourailly ; 10. Lopez (cap), 9. Parra ; 7. Cancoriet, 8. Yato, 6. C. Lanen ; 5. T. Lanen, 4. S. Timani ; 3. Falatea, 2. Fourcade, 1. Ravaï.

Remplaçants : 16. Pélissié, 17. Bibi Biziwu, 18. Amatosero, 19. Fischer, 20. S. Bézy, 21. T. Nanaï-Williams, 22. Raka, 23. Beria.

Section Paloise / ASM Clermont, match à vivre en intégralité ce dimanche avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 16h10 pour l'avant-match !