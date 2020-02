Top 14 - Section Paloise : battre Montpellier pour ne pas sombrer

Combattre l'usure mentale d'une septième défaite consécutive, ramenée de Castres (26-16), a occupé une partie de la semaine au centre d'entraînement de la Section Paloise. Une défaite synonyme en plus de lanterne rouge, signe cette fois que les Béarnais ont bien touché le fond de la piscine et qui faut vite remonter, sous peine de vite manquer d'air.

Répondre au défi physique

Répondre à "une des équipes les plus solides du championnat", selon le co-manager de la Section Fred Manca, sera une des clés. Répondre à la densité de cette équipe, à l'engagement des Héraultais, cela aiguise l'appétit d'un ancien pensionnaire du MHR avant d'arriver à Pau, le 2e ligne Julien Delannoy : "Ils viennent surtout avec des ambitions pour jouer devant d'après ce que j'ai entendu... Il faut mettre le casque à pointe et qu'on sache les recevoir comme il faut".

"Il faut simplement changer la dynamique, ce n'est pas pour rien qu'il y a des séries dans le sport", professe Fred Manca. Casser cette série de sept défaites de rang dont quatre concédées au Hameau (face à Toulon, l'UBB, La Rochelle et Clermont), "il reste dix matchs et on connait notre situation, assure Samuel Marques, chaque match va devenir important, chaque point pour relever la tête".

La 300e de Fumat, le retour de Slade

Pour sa 300e en match officiel sous le maillot des Vert et Blanc, Julien Fumat sera capitaine. Peu de changements par rapport à l'équipe alignée à Castres : Septar retrouve l'aile à la place de Pinto, et Marques le poste de demi de mêlée en remplacement de Daubagna. Sur le banc, un retour d'importance, celui de Colin Slade, forcé de ronger son frein depuis le 12 octobre dernier et une rencontre à Lyon, synonyme pour lui de 3e commotion cérébrale en moins d'un an. Le genre de joueur capable de débloquer une rencontre si la Section en a besoin dans les dernières minutes.

Montpellier sera privé de plusieurs pièces maîtresses, avec cinq titulaires en puissance retenus par le XV de France pour préparer le match en Écosse : Haouas, Willemse, Vincent, Bouthier et Ngandebe. Avec une 3e ligne agressive à souhait, la présence du massif Nadolo sur une aile et du champion du monde Handré Pollard à l'ouverture, le MHR ne manquera cependant pas d'argument.

Les équipes

Section Paloise : 15. B. Smith ; 14. Septar, 13. Fumat (cap), 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Marques ; 7. Puech, 8. L. Whitelock, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Delannoy ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Barka, 17. Calles, 18. Ramsay, 19. Habel-Kuffner, 20. Daubagna, 21. Slade, 22. Dumoulin, 23. Corato.

Montpellier : 15. Fall ; 14. Reilhac, 13. Serfontein, 12. Darmon, 11. Nadolo ; 10. Pollard, 9. Paillaugue ; 7. Ja. Du Plessis, 8. Timu, 6. K. Galletier ; 5. Mikautadze, 4. Van Rensburg ; 3. Jonker, 2. Giudicelli, 1. Tcheishvili.

Remplaçants : 16. B. Du Plessis, 17. Nariashvili, 18. Kornath, 19. Devergie, 20. Fotuali'i, 21. Steyn, 22. Randle, 23. Azariashvili.

