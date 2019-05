Top 14 - Section Paloise : la der à domicile pour assurer le maintien

Entre des Palois dont le maintien ne fait (presque) plus de doute, et des Grenoblois déjà la tête au barrage, l'enjeu sera minime ce samedi (15 heures) au Hameau. Mais personne ne compte galvauder ce match.

Pau, France

Doit-on s'attendre à un match « gigot/haricots » ce samedi au Hameau, pour la dernière à domicile de la saison des Béarnais ? On pourrait le penser puisque la Section ne se fait plus guerre de doute quant à son maintien, tandis que le FCG pense déjà à ce match de barrage auquel il se destine face au finaliste malheureux de la ProD2.

À la Section, une question d'honneur

Reste, côté palois, qu'il faut sortir la tête haute du Hameau pour cette dernière de la saison. Après sept revers à la maison, après une nouvelle déculottée à Toulouse, « on est passé pour des peintres, il faut se remettre dans le droit chemin » résume le talonneur Quentin Lespiaucq qui réclame une victoire, et pourquoi pas un bonus offensif. « Ce qui nous importe c'est de bien finir, que ce soit en terme de contenu ou d'état d'être de l'équipe, complète le co-entraîneur Nicolas Godignon. C'est aussi montrer au public qu'il peut être fier de nous même si tout n'a pas été rose, on leur doit ça ».

🎙 @JVatubua « On veut terminer la saison positivement à domicile pour les mecs qui s’en vont ou qui arrêtent et pour le public. On doit retrouver du plaisir sur le terrain. »#SPFCG#TOP14#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/jjMzHinIqB — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) May 16, 2019

Huit partants fêtés

Comme il est de coutume sur les derniers matchs à domicile, les joueurs qui quitteront le club seront mis à l'honneur par la Section Paloise. Steffon Armitage, Paddy Butler, Sean Dougall, Dave Foley, Jamie Mackintosh, Ben Mowen et Adrien Planté ne seront plus béarnais la saison prochaine, alors que Thomas Domingo a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison. Dans la foulée il intégrera l'organigramme de la Section avec des missions transversales, centrées sur l'accompagnement des joueurs de première ligne. « Je sais que si on fini sur quelque chose de bien, on sera content de se retrouver la saison prochaine, si on fini sur une très mauvaise note, ça sera plus compliqué » avance le pilier.

Thomas Domingo sur l'arrêt de sa carrière Copier

Pour ce match, la Section – pas épargnée jusqu'au bout par les pépins physiques – sera privée de Lucas Rey, touché à la main et de Fabrice Metz, pour cause de commotions répétées, et de Tom Taylor, forfait de dernière minute. Cela entraîne le retour de Bastien Pourailly dont le dernier match remonte à avril 2018 ! Antoine Erbani, revient lui après avoir été touché au psoas et Charly Malié retrouve l'arrière. Devant, Quentin Lespiaucq, préservé à Toulouse est de retour, et sera à nouveau capitaine.

Section Paloise / FC Grenoble, c'est à vivre ce samedi dès 14h30 pour l'avant-match sur France Bleu Béarn !

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Pourailly, 13. Stanley, 12. Vatubua, 11. Lestremau ; 10.Slade, 9. Daubagna ; 7. Gunther, 8. Butler, 6. Puech ; 5. Delannoy, 4. Pesenti ; 3. Adriaanse, 2. Lespiaucq (cap), 1. Domingo.

Remplaçants : 16. Bouchet, 17. Calles, 18. Erbani, 19. S. Armitage, 20. C. Le Bail, 21. Hastoy, 22. Nicot, 23. Hamadache.

FC Grenoble : 15. Cordin ; 14. L. Dupont, 13. Uberti, 12. Tupuola, 11. Rhule ; 10. Pourteau, 9. Valençot ; 7. Alexandre, 8. Ancely, 6. Blanc-Mappaz ; 5. Geraci, 4. Uys 3. Kubriashvili, 2. Casey, 1. Dardet.

Remplaçants : 16. Fourcade, 17. JC Van Rensburg, 18. Fifita, 19. Godener, 20. Capuozzo, 21. Glénat, 22. Kilioni, 23. Aulika.