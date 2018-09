Pau, France

France Bleu Béarn : On a vu beaucoup de joueurs vidés au coup de sifflet final...

Charly Malié : Oui, ça a tapé très fort, on est tous bien fatigués mais quand à la sortie il y a la victoire, on ne peut qu'être satisfait de l'engagement qu'on y a mis et du résultat au final.

Un succès que la Section a construit avant tout en résistant aux assauts du RCT ?

Forcément, tout le monde connait Toulon, pas besoin de faire un dessin, avec des stars partout, très costauds, très forts... On s'était dit qu'il fallait être soudés, jouer ensemble et qu'ensemble rien ne pouvait nous arriver, c'est ce qu'on a fait. Quand on a une équipe soudée et qu'on joue tous ensemble on est capable de faire de grandes choses.

Quand on a une équipe soudée et qu'on joue tous ensemble on est capable de faire de grandes choses.

— Charly Malié

On a aussi vu une Section plus constante sur 80 minutes...

C'est vrai qu'on avait eu un avertissement à Bordeaux, tout le monde nous a critiqué en disant qu'on avait pris 40 points... Personnellement je trouve que le score était très lourd, et quand je lis dans les journaux qu'on a pas existé, c'est très rageant parce que jusqu'à la 60e minute on était dans le match. On a eu une grosse remise en question pour réagir contre Toulon.

Une réponse sur l'état d'esprit, c'est ce que vous vouliez apporter ?

C'est sûr, pour une première à domicile, qui plus est en recevant Toulon on avait vraiment à cœur de se racheter, et on l'a fait de la plus belle des manières. On avait la pression même si ce n'était que la 2e journée, un résultat négatif aurait pu vraiment nous plonger dans le doute. À l'avenir on peut avancer avec des certitudes, et puis le point positif c'est qu'on montre aussi que ça va être dur de venir gagner au Hameau cette année.