Top 14 : la Section Paloise lance Gailleton face au Stade Toulousain

Premier gros test à domicile pour la Section Paloise. Les Béarnais, vainqueurs sans convaincre de l'USAP lors de la première journée (16-14), puis battus mais en progrès à Clermont (33-24), vont devoir élever le curseur pour accueillir le Stade Toulousain. Les Haut-Garonnais, sont leaders du Top 14, ils ont remporté leurs deux premiers matchs, à l'UBB (25-26) et face à Toulon (28-8). Il faudra pour la Section trouver la clé en conquête, au rendement cyclothymique tant en touche qu'en mêlée, et réussir à concrétiser les incursions en zone de marque. "On s'attendait tous à faire mieux, maintenant, on a pris conscience de certaines choses et ça ne sert à rien de parler de ce qu'il s'est passé avant. On s'occupe de tout ce qu'il y a à mettre en place pour faire évoluer notre rugby et être plus costaud", assure un des coachs, Thomas Domingo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les équipes

Section Paloise : 15. Laporte ; 14. Roudil, 13. Gailleton, 12. Vatubua, 11. Maddocks ; 10. Henry, 9. C. Le Bail ; 7. Hewat, 8. Joseph, 6. Gorgadze ; 5. Capelli, 4. Ducat ; 3. Papidze, 2. L. Rey (cap), 1. Sénéca.

Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Calles, 18. Tagitagivalu, 19. Puech, 20. L. Whitelock, 21. Daubagna, 22. Debaes, 23. Corato.

Stade Toulousain : 15. Jaminet ; 14. A. Retière, 13. Nanaï-Williams, 12. Guitoune, 11. Capuozzo ; 10. Ramos, 9. Page-Relo ; 7. A. Roumat, 8. S. Tolofua, 6. Placines ; 5. Meafou, 4. J. Brennan ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Néti (cap).

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Mallez, 18. Ri. Arnold, 19. Elstadt, 20. Jelonch, 21. Dupont, 22. Delibes, 23. Faumuina.

Section Paloise / Stade Toulousain, coup d'envoi à 21h05 ce samedi soir, à vivre bien sûr en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !