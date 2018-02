L'UBB muscle son jeu. Le club a annoncé ce jeudi la signature jusqu'en 2020 de Semi Radradra. Ancienne star du XIII, il a découvert le Top 14 cette saison avec Toulon et a inscrit jusqu'ici trois essais en douze rencontres.

Contacté depuis de longues semaines par Laurent Marti, le joueur était venu en Gironde pour le rencontrer et visiter les installations. Samedi encore, après un match où il avait brillé face à...l'UBB, le président girondin n'avait rien voulu officialiser.

A 25 ans, Semi Radradra va apporter la puissance qui manquait peut-être à la ligne de trois-quarts ces dernières saisons. D'autant qu'il sera accompagné par un autre phénomène, le Néo-Zélandais Seta Tamanivalu.

"J'ai un historique, explique le président du club, qui peut prouver que, tant Tamanivalu que Radradra, ont été repérés, suivis et sollicités par l'UBB depuis 2015. Mais souvent, avec ces gros joueurs, c'est un travail de longue haleine. On est tenace."

Laurent Marti a réalisé ce qui ressemble fort à un joli coup double sur le marché des transferts. © Radio France - Justine Hamon

Echaudé la saison dernière par l'échec de plusieurs gros dossiers (Dagg, Haylett-Petty), Laurent Marti a cette fois réussi à convaincre des joueurs qui pourraient donner un autre visage à une équipe qui bute toujours sur la marche des phases finales du Top 14. "On sait très bien qu'aujourd'hui on vit une période de stagnation. On voit ce qui se passe ailleurs, tout le monde s'arme énormément. Il est facile de constater que derrière on manque certainement de garçons capables de faire basculer les matches comme on a pu en avoir à une époque et qu'on n'a peut-être plus aujourd'hui. J'espère qu'avec les joueurs qu'on a déjà à l'UBB, plus eux, ça pourrait faire des étincelles."