Top 14. Stade Français- Stade Toulousain : le débrief avec Baptiste Germain

Lourde défaite ce dimanche soir face au Stade Français pour le Stade Toulousain (48-14), qui a enregistré un deuxième revers de suite en championnat. Entré à la 42e après la blessure à l'épaule de Théo Idjellidaine, Baptiste Germain a connu ses premières minutes avec Toulouse.

Quel est ton sentiment après cette lourde défaite ?

"On est restés dans le vestiaire les vingt premières minutes. On n'a pas su respecter ce qu'on s'était dit sur le début de match. On savait que quand ils prenaient les points dès le début, après ça déroulait. On a laissé faire, derrière on a payé cash. Le banc est rentré et on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Il va falloir rebondir contre Castres, c'est un match important à la maison."

Un match à oublier...

"On a fait beaucoup de fautes de main. Quand on a eu l'occasion de scorer on a été maladroits alors qu'on voit que quand on a pris le temps, on a marqué deux essais. On s'est précipités sur certains ballons quand il ne fallait pas, et on ne l'a pas fait quand il le fallait."

Une drôle de première sous le maillot toulousain ?

"J'étais content surtout après avoir été infecté par le Covid. Le score est enflé mais content d'avoir fait cette première sous ce maillot. J'espère que ce ne sera pas la dernière."

Tu nous parles du Covid, c'était une épreuve à traverser ?

"Je l'apprends le weekend où le championnat commence. Antoine Dupont et Alexi Balès étaient présents donc je savais que ça allait être compliqué pour jouer mais j'aurais aimé continuer sur ma lancée, j'avais joué les matches amicaux. Je me sentais mieux physiquement et au final, ça te tombe dessus. J'ai passé dix jours compliqués suivis de deux semaines de confinement. La reprise a été dure, ça fait trois semaines de reprise maintenant. Cela m'a freiné mais maintenant c'est derrière moi."

Le Stade Toulousain doit maintenant se tourner vers le derby face au Castres Olympique. Ce sera samedi 7 novembre à 15h15 à Ernest-Wallon et en direct sur France Bleu Occitanie.