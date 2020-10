Top 14 - Stade Français-Toulouse : Kolbe absent, Tolofua postule

Battus la semaine dernière à domicile, le Stade Français et le Stade Toulousain seront revanchards ce dimanche soir à Jean-Bouin (21h05 sur France Bleu Occitanie). Un match à huis clos qui se fera sans Cheslin Kolbe mais sans doute avec Selevasio Tolofua.

Première titularisation attendue pour Idjellidaine

Auteur d'une belle entrée en jeu après la sortie sur KO d'Alexi Balès face à Lyon, Théo Idjellidaine devrait connaitre sa première titularisation en Top 14 ce dimanche à Paris. Pour le suppléer, Baptiste Germain (arrivée de l'UBB) cet été, sera sur le banc. Il jouera donc ses premières minutes avec Toulouse. Le staff du Stade Toulousain n'a pas voulu prendre de risque avec Balès qui aurait éventuellement pu postuler, huit jours après son protocole commotion.

Kolbe out

Absent face à Lyon après le coup reçu à Brive, Cheslin Kolbe est trop juste pour affronter le Stade Français. "On aura une équipe qui ressemblera à celle qui a affronté Lyon, et notamment des jeunes joueurs qui ont fait une bonne rentrée. C'est normal de les récompenser", a justifié Jean Bouilhou en conférence de presse. Le Stade Toulousain pourrait néanmoins compter sur un retour à l'arrière, celui de Yoann Huget. Une décision sera prise au dernier moment.

Au rayon des bonnes nouvelles, Selevasio Tolofua a une chance de jouer. Touché avec les Bleus à l'entraînement il s'est entraîner normalement ce vendredi. Il postule.

Jouer pendant que le pays est confiné

Contexte encore plus exceptionnel que d'habitude, la France vit confinée depuis ce vendredi. Et cette journée de Top 14 se fera donc entièrement à huis clos. "On vit un peu dans une bulle. Je pense que le sport peut être une bulle d'oxygène pour les jeunes mecs du club et pour les gens passionnés de sport. Au printemps, il n'y avait pas du tout de sport, c'était dur à vivre. Là c'est l'occasion de vivre du sport en direct et j'espère que ça fera du bien aux gens. C'est la vertu du sport : créer un peu de cohésion avec des valeurs positives", lance Jean Bouilhou entraîneur des avants du Stade Toulousain.