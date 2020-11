Top 14 : Stade Rochelais - Clermont Ferrand, une affiche au sommet ... à huis clos

Le Stade Rochelais a déjà joué dans un stade vide cette saison, c'était à Pau, dimanche dernier. Cela n'a d'ailleurs pas porté chance aux locaux qui se sont inclinés 35 à 24.

Stade du Hameau à Pau, match à huis clos entre la Section Paloise et La Rochelle le dimanche 1er novembre 2020 © Radio France - Gérald Paris

Mais cette rencontre sans spectateurs, cela marque les joueurs, encore plus quand c'est à domicile pour les maritimes. Pour Zéno Kieft, 3eme ligne du Stade Rochelais :

"On en parle pas mal entre nous. C'est douloureux pour tout le monde. Mais on sait ce que cela représente un stade plein habituellement. Alors, pour ce public qui ne va pas venir, mais nous verra à la télévision, ou nous entendra à la radio, on ne va pas lâcher. On a des valeurs à faire valoir, encore plus à domicile."

La série de match à guichets fermés est maintenant un peu loin d'une réalité, qui aujourd'hui ébranle même les bases financières d'un club qui a construit son budget sur une économie réelle, avec plus de 70% des recettes sur un jour de match. Passé ces considérations extra sportive, mais ô combien vitale pour l'avenir proche du club, sur le terrain, le bras de fer s'annonce costaud dimanche.

Ces deux équipes là, sont les meilleures du moment en Top 14, avec de part et d'autre une série de quatre victoires consécutives, mais au delà transpire une belle maitrise du jeu en mouvement, et d'avants. Deux formations qui ont en plus un point en commun, un gros démarrage en première mi-temps. Jono Gibbes le sait, le manager de La Rochelle, "Cela va faire des étincelles, d'entrée, il faut être présent dès le début et concentré."

Pour accueillir Clermont, voici l'équipe probable que pourrait aligner le Stade Rochelais :

15 de départ : Reda Wardi - Pierre Bourgarit - Ramiro Herrera - Romain Sazy - Will Skelton - Rémy Bourdeau - Kevin Gourdon - Wiaan Liebenberg - Tawera Kerr Barlow - Jules Plisson - Dillyn Leyds - Pierre Aguillon - Jérémy Sinzelle - Jules Favre - Brice Dulin.