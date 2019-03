Top 14 : Contre Toulouse, impuissance 4 pour le Stade Rochelais (19-23)

La Rochelle, France

Quand ça veut pas... Pas au niveau sur les trois derniers matchs (Stade Français, Racing et Agen), les joueurs du Stade Rochelais ont cette fois-ci livré une partie cohérente dans un macth intense face à Toulouse. Mais, même si cette fois-ci le compteur affiche un point de bonus défensif, les Maritimes restent en dehors des phases finales, à la 7e place du Top 14. Plombés par trop d’erreurs individuelles et d’indiscipline, malgré le visage courageux qu'ils ont affiché.

Une première période équilibrée

Et cette tentative de réaction se voyait avec 20 bonnes premières minutes, récompensées par une ouverture du score d'une pénalité d'Ihaia West, des 10 mètres face aux perches (13e), suite à une énorme "cocotte" des Jaune et Noir qui avait progressé et mis Toulouse à la faute.

Malgré la sortie précoce de Tawera Kerr-Barlow (24e), touché à la cheville, et remplacé par Alexi Balès, les Maritimes restaient agressifs en défense, mettant notamment Thomas Ramos sur le reculoir, et récupérant une pénalité au sol, convertie par Ihaia West, des 40 mètres à droite (6-0, 26e).

Mais après 20 minutes à l'avantage des Rochelais, les Toulousains allaient dominer la fin de mi-temps. Et il ne leur fallait pas grand chose pour marquer. Une passe de West interceptée par Richie Gray par exemple, devant la ligne rochelaise. Une grosse séquence plus tard, Lucas Tauzin aplatissait en coin (28e). Sonnés, les Maritimes étaient ensuite pénalisés en mêlée, et voyaient Ramos creuser le score (6-10, 34e). Et malgré une pénalité de West, rentraient à la pause menés, comme lors du dernier match à Deflandre, contre le Stade Français.

Le chassé croisé continuait en début de seconde période, une pénalité de West répondant à une de Ramos, à l'issue d'une action où les Rochelais avaient fait leur retour dans les 22 mètres adverses, ce qui ne leur était pas arrivé depuis longtemps. Ils avaient même une opportunité de passer devant, mais West, des 40 mètres, manquait le premier coup de pied du match.

Fa'asalele crucifie Deflandre

Puis, comme en première mi-temps, à la moitié de la période, une nouvelle perte de balle allait être fatale aux Maritimes. Un turnover au sol, à 30 mètres dans l'axe, et quatre temps de jeu plus tard, Ramos servait son 3e ligne Piula Fa'asalele qui aplatissait en force. Essai accordé après la vidéo par M.Cayre, malgré une suspicion de passe en avant (12-20, 58e).

Mais comme il était dit que ce choc du dimanche soir était indécis, le Stade Rochelais réagissait, encore une fois immédiatement, en récupérant une pénalité. La touche était assurée, et, dans la cocotte de gros qui se mettait en place, c'est un ailier, Vincent Rattez, qui était là pour poser le ballon derrière la ligne (19-20, 63e).

Le match devenait fou, le ballon allait d'un camp à l'autre, Victor Vito, entré en jeu, contrait un drop de Ramos... Mais la discipline allait coûter cher à La Rochelle, et M.Cayre, qui ne se sera pas fait que des amis à Defandre, pénalisait West pour un plaquage à retardement. Pénalité passée par un Ramos impeccable (19-23, 72e).

Une dernière passe en avant, un ballon rendu à Toulouse à deux minutes de la fin. Et une quatrième rencontre de suite qui filait sous les doigts des Rochelais. Une cinquième, dimanche prochain, serait particulièrement malvenue. Là, ce sera un match à élimination directe, un quart de finale de Challenge Cup contre Bristol.

La fiche du match

Top 14 - 20e journée

A La Rochelle (Stade Marcel-Deflandre): Toulouse bat La Rochelle 23 à 19 (mi-temps: 10-9)

Les points

La Rochelle : 1 essai de Rattez (62e), 1 transformation de West (62e), 4 pénalités de West (13e, 26e, 38e, 48e)

Toulouse : 2 essais de Tauzin (28e) et Faasalele (58e), 2 transformations de Ramos (28e, 58e), 3 pénalités de Ramos (34e, 44e, 72e)

Les équipes

La Rochelle : Murimurivalu (Lafage 72e) - Rattez, Doumayrou, Botia (Aguillon 48e), Sinzelle - (o) West, (m) Kerr-Barlow (Balès 24e) - Gourdon (Vito 48e), Alldritt, Liebenberg - Jolmes (Leroux 70e), Sazy (cap) - Atonio (Joly 68e), Orioli (Bourgarit 64e), Priso (Corbel 59e)

Toulouse : Ramos - Tauzin, Belan, Ahki, Médard - (o) Holmes (Bézy 51e), (m) Dupont - Faasalele (Madaule 70e), Kaino (cap) (Placines 55e), Elstadt (Galan 62e) - Galan (Tolofua 41e), Gray - Faumuina (Van Dyk 51e), Mauvaka (G. Marchand 51e), Baille (Castets 51e)