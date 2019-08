Top 14 - Stade Toulousain : Takeshi Hino titulaire, Kaino capitaine à Bordeaux

Toulouse, France

La première composition de la saison est tombée. A Bordeaux, la recrue Antoine Miquel sera titulaire en troisième ligne, le talonneur japonais Takeshi Hino démarrera lui aussi la rencontre au stade Jacques Chaban-Delmas. Sans surprise, Jerome Kaino sera capitaine. UBB-Toulouse, match à vivre dès 20h15 (coup d'envoi 20h45) sur France Bleu Occitanie.

Régis Sonnes évoque la présence du talonneur Japonais, joker Coupe du Monde : "Il est très enthousiaste. C'est très rafraîchissant. C'est très enrichissant aussi de rencontrer un joueur d'une culture différente. Techniquement, c'est un joueur intéressant. Très bon sur les fondamentaux du poste. Il est surprenant parce qu'il connait tout par cœur, il travaille beaucoup. Sur les bases, c'est propre."

La compo

La décla du président Didier Lacroix

"On est passé à autre chose. On a remis les compteurs à zéro. On remet beaucoup d'efforts pour préparer cette nouvelle saison. Elle a besoin de toute la concentration nécessaire parce que c'est un début de saison particulier, avec un certain nombre d'absences au niveau de l'effectif et un renouvellement de l'encadrement. Cela fait plusieurs semaines et plusieurs mois que l'on est au travail. Avec cette vigilance, on sait très bien que certains champions de France ont eu des lendemains difficiles. Là, ils sont doublement difficiles. Ils sont perturbés par l'équipe de France même si on a la très grande fierté d'avoir autant de joueurs sélectionnés, et ce paradoxe de préparer une saison de façon la plus performante possible."

La première journée de Top 14