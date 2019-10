Top 14 - Stade Toulousain : Elstadt titulaire, Cros sur le banc pour le déplacement à Brive

Toulouse, France

La pelouse du promu corrézien est imprenable depuis le début de la saison. Clermont et Toulon se sont cassés les dents à Amédée-Domenech. Les champions de France en titre sont prévenus.

Titulaires

Pour cette sixième journée de Top 14, le Stade Toulousain se présentera avec Rynhardt Elstadt aligné en troisième ligne. Première feuille de match de la saison pour François Cros, qui sera remplaçant.

La décla de Laurent Thuéry : "Ils sont dans l'euphorie de la montée. Il y a un Brive à domicile et un Brive à l'extérieur. J'ai été impressionné par le début de match qu'ils ont fait contre le RCT avec une superbe troisième ligne. Ils prennent le score très vite. ls se donnent à 120% avec un public qui les pousse à fond. Nous on est prévenus. Il va falloir mettre les ingrédients de base pour répondre à ça si on veut exister."

La compo