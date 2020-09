Top 14 : tests négatifs pour le Stade Toulousain, le choc à Clermont aura bien lieu

La bonne nouvelle pour le Stade Toulousain : les tests passés ce vendredi par l'effectif professionnel sont négatifs, comme mardi. Les Rouge et Noir ont rendez-vous à Clermont ce dimanche soir. Match à vivre sur France Bleu Occitanie (21 heures).

Le Stade Toulousain ira bien en Auvergne ce dimanche soir. Soulagement dans les rangs du club de la ville rose : les tests covid passés ce vendredi sont négatifs. On aura droit au choc à Clermont ce dimanche soir sur France Bleu Occitanie.

Six mois après le dernier match officiel, les deux finalistes de la dernière édition du Top 14 à être allée à son terme se retrouve au Michelin. Un match qui se jouera devant 10.000 personnes, le club clermontois ayant obtenu une dérogation. Le Stade Toulousain, qui n'a plus gagné à Clermont depuis 2002, tentera de lancer au mieux sa saison.

Des absents à Clermont, Toulouse quasiment au complet

Le Stade Toulousain va se présenter au Michelin avec un groupe quasiment au complet. Manquent à l'appel Pierre Fouyssac et Arthur Bonneval, blessés.

Côté auvergnats les deux flèches Damian Penaud et Alivereti Raka ne fouleront pas la pelouse du Michelin. Les deux hommes sont touchés aux ischios. Le troisième ligne Alexandre Lapandry ne sera pas non plus de la partie.

Le match Clermont-Toulouse sera à vivre dès 20h30 en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.