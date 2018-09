Toulouse, France

Matthis Lebel, en deuxième année de BTS commerce à Toulouse et champion du monde U20 avec l'équipe de France, va découvrir le Top 14 ce weekend à Montpellier. "On est très heureux pour lui. Nous pensons que c'est le bon moment de rentrer dans l'équipe.Il a toutes les qualités pour y arriver. Totale confiance", explique l'entraîneur Régis Sonnes.

"2018, une belle année"

Mathis Lebel vit une année 2018 assez exceptionnelle, et va ajouter une nouvelle ligne ce dimanche : "Je vais essayer de prendre le plus de plaisir possible et prendre tout ce qu'il y a à prendre. Quand on est dedans, on ne réalise pas trop. Mais plus tard, avec du recul, je me dirais sans doute que 2018 c'était plutôt une belle année. La coupe du Monde, le fait de signer mon contrat avec le Stade, etc."

Lebel, père et fils

Matthis Lebel est le fils de Mickaël, ancien troisième ligne à Auch. Un papa toujours là pour suivre les aventures de Mathis : "Quand il s'agit de rugby, il est toujours là pour me conseiller. On n'a pas joué au même poste mais c'est un pilier pour moi. A Auch j'allais le voir jouer tous les samedis."

Matthis Lebel s'appuie aussi sur les jeunes du Stade Toulousain. Romain Ntamack notamment, champion du monde U20 avec lui : "On est très proches avec Romain. On se connait depuis un petit moment. Il est là pour moi, comme lui a déjà vécu ça. Cette coupe du monde a permis de gagner en maturité et en expérience."

Bousculer la hiérarchie

Matthis Lebel espère cette saison "grappiller le plus de temps de jeu possible avec les grands." Et prendre la place des cadres de l'équipe ? _"Ils ont été des modèles dans le sens où on a toujours voulu se comparer à eux. Vraiment, ce sont des moteurs. Ils sont très attentifs envers les jeunes. On n'est pas encore capable de voir tout ce qu'ils sont capables de voir. Ils sont là pour nous. Ils nous tirent vers le haut, mais indirectement je pense que nous aussi on les tire vers le haut vu qu'on est les jeunes, o_n pousse derrière pour gagner notre place et eux veulent la garder. Je pense que c'est ce qui explique le bon début de saison."

Le Stade Toulousain, toujours invaincu en Top 14, se déplace à Montpellier ce dimanche. Un match à vivre dès 16h35 sur France Bleu Occitanie.