Top 14 - Stade Toulousain : internationaux, blessés... Vers une équipe inédite face à Lyon

Le Stade Toulousain a vu partir huit internationaux français dimanche dernier. Face à Lyon samedi à Ernest-Wallon, encore plus qu'à Brive le weekend passé, certains vont avoir du temps de jeu voire disputer leurs premières minutes en Top 14 cette saison.

Tolofua revient mais...

Parmi les huit internationaux, six joueront contre le Pays de Galles, Peato Mauvaka est lui réserviste. Selevasio Tolofua fait partie des trois joueurs (avec Geraci et Villière) qui rentrent en club pour le weekend. Problème, le troisième ligne centre s'est blessé avec les Bleus, expliquait Ugo Mola ce jeudi : "Il a pris un coup mercredi. On attend de voir dans quelle mesure il peut être opérationnel avec nous. On va en discuter avec lui, et il ne va pas échapper au test Covid 72 heures avant. On verra s'il peut postuler."

Ahki et Kolbe également incertains

Cheslin Kolbe et Pita Ahki sont également aux soins. Ugo Mola a laissé entendre qu'un des deux ne jouerait pas samedi. Sans doute Cheslin Kolbe, qui a pris un coup de genou dans les côtes samedi dernier à Brive.

Maxime Médard et Yoann Huget eux ne devraient pas être présents non plus pour cause de pépins musculaires, tout comme Clément Castets (ischios) qui pourrait revenir dans une quinzaine de jours.

Tedder titulaire ?

Face à toutes ces absences, Tristan Tedder, prêté à Béziers cette saison mais de retour en cette période internationale, pourrait directement débuter. Enfin, les jeunes Guillaume Cramont, Nelson Epee, Dimitri Delibes, Romain Riguet, Paul Mallez, Yannick Youyoutte vont avoir du temps de jeu sur la période internationale, et peut-être même dès samedi face au LOU.

Dans le groupe professionnel, Pierre Fouyssac lui est sur le retour.