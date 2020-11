Top 14 - Stade Toulousain : la première réussie du studieux Thibaud Flament

A 23 ans, Thibaud Flament a découvert le Top 14 ce weekend. Le natif de Paris, qui a grandi en Belgique (où il a démarré le rugby en tant qu'ouvreur) avant de partir en Angleterre et en Argentine pour les études, jouait pour la première fois dans notre championnat domestique. L'ancien des Wasps a livré plus de 50 minutes très intéressantes.

Petit carnet pour élève studieux

Thibaud Flament s'est très bien fondu dans le collectif toulousain. Un joueur qui tient un petit carnet pour assimiler au plus vite la philosophie toulousaine : "C'est la formation à l'anglaise, c'est du carré ! J'aime bien oui, avoir mon petit carnet avec toutes les infos, les combinaisons en touche, au niveau de la préparation mentale aussi... J'aime bien me préparer avec ça, cela me permet d'arriver détendu et prêt à tout péter sur un match", lâche tout sourire le deuxième ligne.

Thomas Ramos, rentré de Marcoussis cette semaine, abonde : "Je ne le côtoie que depuis une semaine mais on voit que c'est un garçon sérieux, appliqué et qui connait déjà tout notre système. Franchement ? Très bonne surprise et je suis très content pour lui. Il a fait une très bonne semaine d'entraînement, on est très contents de l'avoir chez nous."

Mola : "Un gamin fait pour jouer au Stade Toulousain"

Le manager toulousain a lui aussi été séduit par la prestation : "C'est un garçon qui a les qualités pour ça. On est allés le chercher pour son activité et sa capacité à jouer debout. Des garçons de 2,03m qui ont joué 10 jusqu'à 18 ans, on est preneurs au stade. Cela ne lui enlève pas les tâches de combat qu'il faudra assumer mais ce gamin est fait pour jouer au Stade Toulousain. Ce n'est qu'un début, il y a encore du boulot mais c'est une première prometteuse."

L'émotion d'évoluer dans son pays

Repéré par les Wasps lorsqu'il était en Argentine, Thibaud Flament va donc pouvoir s'exprimer en France, son pays natal. Une grande première qui ne le laisse pas insensible : "Cela fait du bien. Cela me parle plus, ça me touche plus de vivre ces choses-là. Jouer en Angleterre et en Argentine c'était fabuleux mais ce qui m'avait beaucoup marqué c'est quand on était venu avec les Wasps à Bordeaux l'année dernière. Voir un stade français, là je me suis rendu compte du chemin accompli... Aujourd'hui, j'étais un peu ému avant le match en marchant sur le terrain. Ce sont de belles émotions à vivre, j'ai hâte d'en vivre d'autres."

Vue la prestation face à Agen, on devrait rapidement revoir Thibaud Flament qui vient apporter un peu plus de concurrence en deuxième ligne. Avec la révélation Emmanuel Meafou, les frères Arnold et Tekori, Toulouse a de quoi voir venir.