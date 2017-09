Top 14 : Stade Toulousain Stade Français, un clasico qui n'en n'est plus vraiment un

Un grand classique au programme de cette quatrième journée de Top 14. A 14 heures 45, ce samedi 16 septembre, le Stade Toulousain reçoit à Ernest Wallon le Stade Français. Un stade toulousain huitième, au parcours jusqu'à présent plutôt cohérent, face au Stade Français douzième, déjà en difficulté.

Stade Toulousain, Stade Français, c'était normalement une rencontre que la France du rugby attendait. Tout en haut de l'affiche. On lui avait même donné un nom : "le clasico". Aujourd'hui, il reste surtout le nom.

"On est peut-être un peu moins à la mode", tente d'expliquer le manager Toulousain Ugo Mola, "En tout cas ce week-end, il y a des matchs qui feront un peu plus de bruit que nous". L’entraîneur pense bien sûr au match qui oppose Montpellier à Toulon dimanche.

Le Capitole défie la Capitale pour l'une des affiches de la saison ! #STSFP, c'est le 16/09 à 14h45 à E. Wallon 👉🏻https://t.co/3XNif6RJ04pic.twitter.com/v3WR4PnbjM — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 6, 2017

Cela fait déjà des années que le vernis craque

Preuve que le constat de la perte de vitesse, d'attractivité, de cette confrontation historique entre le club du Capitole et celui de la Capitale, ne date pas d'hier, on peut reprendre une déclaration de Guy Novès, alors à la tête du Stade Toulousain en 2010 : "Le terme "clasico" ne me semble plus correspondre à la réalité car, si cela était valable il y a dix ans, aujourd'hui dix clubs sont capables d'être en demi-finale et, heureusement pour le rugby, on ne peut plus résumer cela à un duel entre Toulouse et Paris". C'était il y a 7 ans et aujourd'hui Yoann Maestri, seconde ligne toulousain, dit exactement la même chose. " Le championnat a énormément évolué ces dernières années, le championnat s'est densifié. Donc c'est vrai que peut-être que c'est vrai que ces matchs ont un peu moins de saveur qu'avant, vu la densité de grosses équipes dans notre championnat. "

"Ces matchs ont un peu moins de saveur qu'avant"

Paris déjà difficulté ? Oui mais attention ...

Passé les souvenirs de vieux combattants sur l'importance où non de cette confrontation, reste le match et à la clé, une victoire, une défaite ou un match nul. Si le sport est fait de cycle, au moins cette vérité est immuable. Et s'il semble au vu des résultats que les parisiens restent très fragiles, Ugo Mola se méfie. "Le Stade Français est un peu comme nous. Il est en train de se restructurer." commence l'entraîneur avant de rappeler que souvent, ces matchs entre les deux clubs sont spectaculaires. "Depuis deux saisons contre le Stade Français, à chaque fois on a eu des rencontres enlevées, ouvertes. Cela reste toujours des matchs très serrés. C'est une équipe très difficile à manœuvrer parce qu'ils ont d'abord une conquête redoutable. Il y a quelques joueurs assez exceptionnels, capable de faire la différence seul. "

"On est prévenu, ce sera un match âpre et pas si simple que ça."

Le retour de Gaël Fickou

Voilà le groupe appelé par le staff toulousain pour affronter le Stade Paris :

Avants : Mienie, Pointud, Ghiraldini, Roumieu, Aldegheri, Faumuina, Van Dyk, Maestri, Faasalele, Tekori, Verhaeghe, Axtens, Gray T., Galan, Madaule.

Arrières : Bezy, Dupont, Doussain, Holmes, David, Poï, Fickou, Kolbe, Huget, Ramos, Médard.