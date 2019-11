Top 14 - Stade Toulousain : une équipe remaniée pour affronter Bayonne

Après deux journées de Champions Cup (et deux victoires), le Stade Toulousain retrouve le Top 14 ce dimanche. Les Rouge et Noir reçoivent Bayonne en clôture de la 10e journée de championnat. Plusieurs joueurs sont en vacances, Pierre Pagès sera titulaire à la mêlée.

Toulouse, France

Une parenthèse Top 14 avant de se replonger directement dans la Coupe d'Europe avec une double confrontation quasi décisive face à Montpellier. Et pourtant, un match à ne pas négliger pour équilibrer le bilan (quatre victoires, cinq défaites et 19 points au compteur pour le moment en championnat pour Toulouse) et dépasser au classement un Aviron Bayonnais qui a parfaitement géré son retour dans l'élite (21 points).

Des cadres au repos

Pour cette rencontre face au promu bayonnais, plusieurs internationaux sont en vacances : Romain Ntamack, Maxime Médard, Cyril Baille et le champion du monde Cheslin Kolbe, requalifiable la semaine prochaine. Jerome Kaino est lui aussi ménagé.

Sébastien Bézy, qui a démarré les onze premiers matches de Toulouse cette saison toutes compétitions confondues, laissera sa place de titulaire à Pierre Pagès. Matthis Lebel sera titulaire sur une aile, Aldegheri démarrera en première ligne.

La décla de Clément Castets : "Comptablement, ils sont devant nous. Ils ont effectué un très gros début de saison. Ils ont la confiance à bloc. Nous cette confiance, on la récupère petit à petit. Si on analyse juste sur le plan statistique, c'est à s'y méprendre. On ne se dit pas que c'est une équipe qui vient de monter de Pro D2. Une équipe complètement décomplexée, très compliquée à défendre parce qu'elle met beaucoup d'enthousiasme et d'intensité. Il faut le préparer comme un très gros match. Si jamais on s'attend à jouer une partie facile, et rentrer pépère à la maison avec le bonus offensif, on va avoir une très grosse désillusion."

A guichets fermés

Ce Toulouse-Bayonne, qui verra s'affronter le champion de Top 14 et le champion de Pro D2, se jouera à guichets fermés au stade Ernest-Wallon. Le club a confirmé la nouvelle ce samedi.

Stade Toulousain - Bayonne, match à vivre en direct dès 16h50 sur France Bleu Occitanie ce dimanche.