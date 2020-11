Top 14 - Stade Toulousain : Yoann Huget prendra sa retraite à la fin de la saison

Yoann Huget, 62 sélections avec le XV de France, raccrochera les crampons à la fin de la saison. L'ailier du Stade Toulousain a accordé une interview au Canal Rugby Club diffusée ce dimanche soir où il annonce la nouvelle.

Huget : "C'est dur pour l'égo de se dire qu'on ne peut plus"

"Je vais finir l'année parce que je suis bien, je suis compétiteur. Je vais la finir du mieux possible en donnant tout ce que j'ai. Il faut être réaliste. Pour l'égo c'est dur de se dire qu'on ne peut plus. Il m'en reste pour finir la saison mais pas pour repartir une année de plus. Ce n'est pas possible", explique Yoann Huget.

Le natif de Pamiers (Ariège) aura connu trois clubs dans sa carrière : Toulouse, Agen et Bayonne. A 33 ans, il a attendu 2019 pour soulever son premier Brennus avec Toulouse (en 2008, il n'était pas présent lors des phases finales malgré le titre toulousain).

Avec les Bleus, "La Huge" aura été titulaire à 54 reprises pour 14 essais marqués. Il a participé à deux Coupes du Monde en 2015 (où il se blessera gravement au genou) et 2019.