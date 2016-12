[VIDÉO] 14e journée de Top 14 : Le FC Grenoble s'impose 26 à 22 face au Stade Toulousain

Sur le fil, le FC Grenoble s'impose 26 à 22 face au Stade Toulousain au Stade des Alpes. Après une première période aboutie, les Grenoblois subissent en seconde période mais résistent face aux assauts toulousains. Une victoire qui permet aux Rouge et Bleu de garder espoir.

D'entrée de jeu, les Grenoblois grappillent. Sur une pénalité puis un drop, Jonathan Wisniewski offre les six premiers points au FCG. Les Rouge et Bleu appliqués occupent la moitié toulousaine. Après une pénalité du Stade Toulousain (6-3), les Isérois repartent à l'attaque. À la 21e minute, ils obtiennent la pénaltouche dans les 22 mètres adverses. Le ballon est capté, Grenoble forme un groupé pénétrant et pousse les toulousains dans leur en-but pour le seul essai de la première période signé Loïck Jammes et transformé par Wisniewski (13-3). Jean-Marc Doussain a beau réduire par deux fois le score pour Toulouse (13-9), Wisniewski inscrit une dernière pénalité et le FCG mène 16 - 9 à la pause. Dans les derniers instants de la première période, Gaël Fickou inscrit un essai finalement refusé pour le Stade Toulousain pour une gêne de Doussain sur Estebanez.

Le FCG vacille mais ne plie pas en seconde période

À l'inverse de la première période, les Grenoblois subissent au retour des vestiaires. Toulouse obtient la première offensive, mais c'est le FCG qui prend le large après 52 minutes de jeu. Sur l'aile, Fabrice Estebanez sert Xavier Mignot dans les 22 mètres adverses. Le 3/4 aile n'a plus qu'à aller aplatir dans l'en-but toulousain. L'essai est transformé par Wisniewski, Grenoble mène 23 à 12. La seconde période est Toulousaine. Suite à un essai de pénalité transformé par Doussain, le Stade Toulousain revient à 4 points des Rouge et Bleu à 16 minutes de la fin du match. Tour à tour, les buteurs grenoblois (68e) puis toulousain (70e) maintiennent l'écart au point mort, 26 à 22 pour les Rouge et Bleu. Dans les derniers instants du match, Toulouse pousse, mais une solide défense grenobloise permet de garder l'avantage. Le FCG neutralise les derniers assaults toulousains et s'impose 26 à 22 lors de cette 14e journée de Top 14. Une victoire qui permet de garder espoir avant d'aller jouer le Stade Rochelais.

Les points

Grenoble : 2 essais Jammes (20) Mignot (51), 2 transformations Wisniewski (20, 52), 3 pénalités Wisniewski (1, 35, 67), 1 drop Wisniewski (8)

Toulouse : 1 essai de pénalité (64), 1 transformation Doussain (64), 5 pénalités Doussain (17, 25, 27, 42, 69)

Exclusions temporaires : Grenoble: Sawailau (54e, antijeu)

