22e journée de Top 14 de rugby : le FCG se fait peur mais s'impose au finish 21 - 20 contre Castres

Le FCG s'est imposé 21 - 20 au stade des Alpes face à Castres au cours d'un match extrêmement tendu qui a vu Grenoble repasser devant sur la toute fin de match. Après cette 22e journée, les Rouge et Bleu sont toujours treizièmes de Top 14.

C'est un match de rugby complètement fou auquel a eu le droit le stade des Alpes samedi pour la 22e journée de Top 14. Auteurs d'une excellente première mi-temps, les Grenoblois ont cru au pire quand l'arbitre a accordé un essai de pénalité à Castres en fin de match. Mais David Mélé, énorme et auteur de tous les points de son équipe, a permis à Grenoble de s'imposer sur le fil.

Le drame, puis la délivrance

Supérieur à Castres dans l'engagement, le FCG a pu compter sur un buteur en grande forme avec David Mélé. En première période, les Grenoblois prennent les points et rentrent aux vestiaires avec un avantage conséquent (15 à 6).

Mais les Isérois se font peur en deuxième période et encaissent deux essais de Castres, dont un de pénalité accordé de manière litigieuse par l'arbitre à quelques minutes de la sirène. Heureusement, l'inévitable David Mélé libère le stade des Alpes dans une ambiance incroyable sur un drop, son troisième du match, à la 78e minute. Le FCG récupère le ballon et s'impose à l'arraché 21 à 20. Toujours treizièmes, les Rouges et Bleus ne sont pas morts.

→ Plus d'infos à suivre sur francebleu.fr

Les points

Grenoble : 4 pénalités de David Mélé (4e, 15e, 31e et 40e) et 3 drops de David Mélé (10e, 43e et 78e)



Castres : 1 essai de Caballero (60e), 1 essai de pénalité (74e), 2 pénalités d'Urdapilleta (8e) et Kockott (18e) et 2 transformations d'Urdapilleta (61e et 74e)



À lire aussi

Suivre le FCG