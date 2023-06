EN IMAGES - Top 14 : du Vieux-Port au Stade de France, une soirée de finale avec les supporters

On rêvait de la victoire, les Rochelais avaient tellement travaillé pour décrocher le Bouclier de Brennus ces derniers mois mais c'est Toulouse qui l'a emporté . Un 22e titre en finale du Top 14 pour les Toulousains et un coup dur pour les Jaune et Noir même si le doublé en Champions Cup reste dans toutes les têtes. Retour sur une soirée forte en émotions, sur le Vieux-Port et au Stade de France.

Bien avant le coup d'envoi, ils étaient déjà nombreux sur le Vieux-Port de La Rochelle pour suivre la rencontre à distance ce samedi soir. Deux écrans géants avaient été installés quai du carénage, pour une retransmission du match en direct.

Le Vieux-Port, QG des supporters des Maritimes, a tenu ses promesses avec une ambiance exceptionnelle dès les premières minutes de jeu.

Et le match offert par les Rochelais pour cette finale a été à la hauteur des espérances des supporters.

Et une grande tristesse a accueilli le coup de sifflet final alors que les Toulousains avaient réussi à faire basculer le score en leur faveur à la dernière minute.

À Saint-Denis, au Stade de France, les Jaune et Noir avaient aussi fait le déplacement en nombre, en trains ou en cars. Et l'ambiance était au rendez-vous gare Montparnasse et dans les rues et sur les terrasses aux abords du stade.

Le Stade de France tout en jaune, noir et rouge pour cette finale où 80.000 spectateurs étaient attendus pour la soirée. Une affluence spectaculaire.