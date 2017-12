La Rochelle, France

Pour le compte de la 14e journée de Top 14, et le dernier match de l'année 2017 à domicile, La Rochelle reçoit Agen. Après deux revers de rang toute compétition confondue, les jaunes et noirs auront à cœur de renouer avec la victoire devant leur public. Agen reste sur une victoire capitale dans sa course au maintien, c'était la semaine dernière face à Brive: 27 à 13. La Rochelle / Agen à vivre en intégralité sur francebleu.fr dès 13h45.

