TOP 14 : sur le fil le CAB craque face au Racing 92 (19-23)

Devant au tableau d'affichage pendant tout le match, le CAB a vu le Racing 92 s'imposer dans les dernières secondes sur un essai de Fabien Sanconnie (19-23). Les Brivistes ont perdu le fil en seconde période et s'inclinent une cinquième fois d'affilée.

Quelle fin de match cruelle pour le CAB. Les Brivistes ont fait la course en tête pendant toute la rencontre. Jusqu'à la 79ème minute. Arcboutés devant leur ligne dans les dix dernières minutes, les Brivistes n'ont pas réussi à contenir une dernière charge, du Corrézien, Fabien Sanconnie. Le CAB s'incline 23 à 19 face au Racing 92.

Une occasion vendangée qui coute cher

Pourtant, les joueurs du CAB étaient rentrés sur le terrain pied au plancher. Après une 1'30 de jeu, Enzo Hervé tente une feinte de passe. Une brèche s'ouvre dans la défense des ciels et blancs et le jeune ouvreur du CAB prend le trou. Le pilier gauche anglais Hayden Thompson-Stringer ramasse la balle et se retrouve propulsé par ses coéquipiers derrière la ligne.

Derrière le CAB domine les débats dans ce premier acte. Les Racingmen sont à la faute, dépassés, le deuxième ligne Luke Jones est sanctionné d'un carton jaune. Thomas Larenjeira punit au pied les joueurs du Racing 92.

Les Coujoux mènent 16 à 3 à quelques secondes de la mi-temps. Acculés dans leur 22 mètres après la sirène, Eneriko Buliruarua, le centre récupère le ballon et contre-attaque. Malheureusement, une mauvaise passe et l'action se termine à quelques mètres de l'en but du Racing. Le CAB vient de gâcher un 4 contre 2. De quoi tuer le match peut-être.

Une entame de seconde période ratée

À l'entame de la seconde période, le Racing 92 nous fait une copie conforme de la première mi-temps du CAB. Les Racingmen alternent bien le jeu et trouvent un décalage sur l'aile avec Donovan Taofifenua. Le jeune ailier résiste au retour de Julien Blanc. Premier essai pour le Racing, en coin, quelques minutes après le retour des vestiaires. Dans la foulée, Maxime Machenaud réduit lue nouveau la marque. Le CAB voit le Racing combler son retard en seulement dix minutes (16 à 13 à la 50ème).

Dans les dix dernières minutes, le CAB mène toujours 19 à 16. Le Racing a plusieurs fois l'opportunité d'égaliser, mais les Racingmen veulent la victoire et enchainent les pénaltouches. Le CAB se met à la faute mais résiste pendant presque dix minutes dans ses 22 mètres jusqu'à cet essai tragique de Fabien Sanconnie. Le Corrézien et ancien Briviste crucifie ses anciens coéquipiers.

Concernés et solidaires, les joueurs du CAB n'ont pas à rougir de cette défaite face aux vice-champions d'Europe. Mais malgré ce point de bonus défensif, le CAB s'enfonce au classement ce soir et signe une cinquième défaite d'affilée.