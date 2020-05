Top 14 : Timoci Nagusa fait ses adieux à Montpellier

Dans une lettre publiée sur le site du Montpellier Hérault Rugby, Timoci Nagusa fait ses adieux aux supporters et au club dont il a défendu les couleurs pendant 10 ans. Une décennie en bleu et blanc qui lui a permis de devenir le meilleur marqueur de l'histoire du MHR.

Faute d'avoir pu le faire sur le terrain à cause de la crise sanitaire, c'est par écrit que Timoci Nagusa a fait ses adieux à Montpellier. Au club et aux supporters. "Il n’y a pas assez de mots pour décrire la quantité de leçons et d’expériences qui m’ont fait grandir pendant dix années que j’ai eu le privilège de vivre au Montpellier Hérault Rugby" écrit l'ailier fidjien sur le site du club.

Recordman du club

Dire qu'avec le départ de l'international (24 sélections), une page se tourne n'a rien d'exagéré : Timoci Nagusa, surnommé Jim, est à ce jour le meilleur marqueur d'essais de l'histoire du MHR : 92 en 10 ans et 203 matches. "Un record à la hauteur d'un personnage fantasque et attachant, que le public montpelliérain n’est pas prêt d’oublier (...) Arrivé sur la pointe des pieds en 2010 en provenance de l’Ulster, l’imprévisible fidjien a fait trembler une à une toutes les défenses du Top 14" peut-on lire sur le site du club.

Du Top 14 vers la Pro D2

À 32 ans, Timoci Nagusa quitte Montpellier et le Top 14 pour aller jouer à Grenoble, en Pro D2, où il a signé pour deux saisons. Sous-utilisé cette année, il était soumis à la concurrence des jeunes comme Gabriel Ngandebe ou Yvan Reilhac.

Ravi de se "lancer dans un nouveau voyage", il rend un dernière fois hommage au président Mohed Altrad et aux supporters. "Encore une fois, merci pour votre soutien pendant toutes ces années. Vous comptez tous beaucoup pour moi."