Top 14 - Tombé sur un os nommé Toulouse, Brive s'incline pour la première fois à domicile

Brive n'est (déjà) plus invaincu à domicile cette saison. Après avoir battu Bayonne et Pau à la maison, le CAB s'est incliné 36 à 16 ce samedi après-midi face à Toulouse, leader du Top 14, pour la 5e journée du championnat. Avec un essai contre cinq aux visiteurs, les Brivistes concèdent même le bonus offensif pour cette première défaite de l'année au Stadium.

Une entame ratée

Les Corréziens sont tombés sur meilleurs qu'eux presque dans tous les secteurs du jeu, la mêlée mise à part. Ils ont aussi raté leur début de match avec un engagement parfois en deçà de ce qu'ils savent montrer à la maison en étant féroces dans les contacts et les rucks.

On a été beaucoup pénalisé au sol

"On a été beaucoup pénalisé au sol" avec des soutiens pas suffisamment efficaces, ou en retard, constate Jeremy Davidson. "Cela fait que nous n'avons pas pu garder la pression sur l'adversaire. Quand tu donnes le ballon à Toulouse... ils sont efficaces avec". Ajoutez à cela des plaquages ratés en début de match qui ont permis aux Toulousains de s'approcher parfois un peu trop facilement. Deux essais concédés en onze minutes (6e et 17e) et un score de 12-3 après moins d'une moitié de première période.

Brive se heurte à un mur

Si le CAB revient à trois points (9-12, 27e) en profitant d'un peu d'indiscipline toulousaine (hors-jeu de ligne, plaquage sans ballon), les Corréziens ont en revanche le plus grand mal à trouver des solutions face à une défense dressée comme un mur, habile aussi pour ralentir les ballons. Elle contraint aussi Brive à déjouer ajoute le 2e ligne Victor Lebas. "Il aurait fallu qu'on joue un peu plus collectivement" estime-t-il alors que le CAB a semblé manquer parfois de liant face à la pression exercée, "on a joué trop individuellement parfois avec des joueurs esseulés. Face à des joueurs comme Marchand ou Tekori au contest, ça ne pardonne pas".

Revenus à six points, le CAB voit Toulouse reprendre le contrôle

Toulouse gère le tempo et trouve des espaces au pied dans le dos de Thomas Laranjeira pour semer la zizanie, marquer un nouvel essai et creuse de nouveau l'écart. Le CAB se rebelle en début de deuxième acte. Il se rapproche à six longueurs, après un essai de Buliruarua en conclusion d'une belle action en première main derrière une mêlée à 22 mètres dans l'axe des poteaux. Mais Toulouse, trop fort, reprend le contrôle des opérations, notamment grâce à son banc d'internationaux cinq étoiles, face à des Brivistes méritants mais mis en échec. Agacés aussi par plusieurs décisions arbitrales que les joueurs et le Stadium ont grondé. L'une d'elle, non sanctionnée, a coûté une luxation au poignet du 2e ligne Peet Marais sorti du terrain à la 35e minute de jeu.

