Top 14 : Toulouse domine Grenoble et prend la tête du championnat (29-16)

Le Stade Toulousain a battu Grenoble à Ernest-Wallon ce dimanche 27 janvier lors de la 15e journée de Top 14 (29-16). Avec cette troisième victoire d'affilée en championnat, les Rouge et Noir prennent la tête du classement.

Toulouse, France

Lors de l'avant-dernier match de la 15e journée de Top 14 ce dimanche, les Rouge et Noir ont attendu l'heure de jeu pour prendre leurs distances avec les Grenoblois (29-16). Avec cette victoire bonifiée, Toulouse devient le nouveau leader du Top 14.

Un Stade Toulousain en mode diesel

Avec un match prévu à 12h30, Ernest-Wallon sonnait creux pour la réception de Grenoble. Douzièmes du championnat, les Isérois étaient pourtant venus avec des ambitions. Pendant toute la première mi-temps, ils ont réussi leur coup, malgré deux essais toulousains (26' ; 39').

Au retour des vestiaires, Ugo Mola a décidé de mettre un peu de sang neuf dans les rangs toulousains. Ça s'est ressenti dans le jeu. Très vite, Toulouse a fait le break tant attendu par ses supporters avec un essai de Sofiane Guittoune (59') et un autre de Clément Castets (65'). Le dernier essai des Grenoblois à la dernière minute ne changera rien.

"C'est parfait sur le score après dans le match on a fait pas mal d'erreurs, pas mal de points à rectifier, résume le troisième ligne Alban Placines. Quelques imperfections en touche, le terrain assez compliqué à jouer. Après, on est tombé sur une belle équipe de Grenoble, accrocheuse, solide devant et ils nous ont mis en difficulté dans ce secteur de jeu."

Toulouse, nouveau leader

Cette victoire bonifiée permet à Toulouse de prendre la tête du Top 14, Clermont à deux points derrière. "Bien entendu je vais vous dire que c'est anecdotique d'être premier au mois de janvier, prévient Ugo Mola à la sortie des vestiaires. Sur le plan comptable, c'est une victoire intéressante. On arrive à enchainer les matchs âpres et costauds."

Le Stade Toulousain a réussi à battre Grenoble sans ses internationaux (avec sept Toulousains appelés, le Stade est le plus gros pourvoyeur de joueurs à destination du XV de France). On franchira cette période délicate uniquement par l'émulation dans notre groupe, poursuit l'entraineur de Toulouse. On a vu de très bonnes rentrées de la part de joueurs qui ont peu de temps de jeu. Bravo encore une fois à tous nos gars, ils vont avoir des vacances méritées."

Prochain match dimanche 17 février à Paris contre le Racing 92 pour le Stade Toulousain.